Pobreza laboral en Querétaro cae 13.4 puntos en un año, reporta gobierno estatal

Sector Salud expone contratos de cinco meses y casos de acoso laboral ante el gobernador Kuri durante encuentro con sindicatos.

Mauricio Kuri y Liliana San Martín durante encuentro con sindicatos por Día del Trabajo en Querétaro

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, encabezó el encuentro con organizaciones sindicales por el Día del Trabajo en sustitución del desfile tradicional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de mayo de 2026. —La pobreza laboral en Querétaro pasó de 33.2 a 19.8 por ciento en el último año, una reducción de 13.4 puntos porcentuales que la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, presentó este jueves como resultado del modelo de empleo del estado durante un encuentro con organizaciones sindicales por el Día del Trabajo encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González.

La entidad acumula 720 mil afiliados al IMSS y 14 mil 650 nuevos empleos formales en el primer trimestre de 2026, con salarios siete por ciento superiores al promedio nacional, según cifras de la propia dependencia.

Las cifras se difundieron en el contexto de la transición a la jornada laboral de 40 horas que se implementará de forma gradual hasta 2030 tras la reforma al artículo 123 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo. San Martín Castillo aseguró que Querétaro ocupa el primer lugar nacional en calidad laboral y la cuarta posición en formalidad.

Cerca del 80 por ciento de los conflictos laborales en el estado se resuelven por conciliación en un promedio de 22 días, según datos del propio gobierno estatal.

La funcionaria informó que el programa Sin Brecha registró un crecimiento de 300 por ciento en participación y ha beneficiado a 57 mil personas. La administración anunció una nueva sede del Centro de Conciliación Laboral —cuya fecha de apertura no se precisó— y un Centro de Capacitación que se inaugurará en los próximos meses, sin que se diera a conocer el monto de inversión de ambas instalaciones.

124 mil mujeres se incorporaron al empleo formal durante los poco más de cuatro años de la actual administración estatal, según reporte previo de la propia Secretaría del Trabajo.

A nombre de las y los trabajadores de la radio y la televisión, María Teresa Alcántara Vázquez, locutora de Multimundo, llamó a la capacitación constante y planteó que el talento "no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidades".

El médico adscrito a las oficinas centrales de los Servicios de Salud, J. Edson Polmansilla Vaca, expuso ante el gobernador demandas del sector que incluyen contratos por cinco meses sin garantía de derechos, casos de acoso laboral y "congelamiento" como mecanismo de castigo a trabajadores estatales, en un estado que cerró 2025 como primer lugar nacional en reducción de pobreza.

La presentación de cifras coincide con cuestionamientos al modelo de la reforma laboral. El Frente Nacional por las 40 horas advirtió en marzo que el aumento del tope de horas extra de nueve a doce semanales podría legalizar jornadas de hasta 60 horas mientras no se modifique la Ley Federal del Trabajo.

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación de San Juan del Río señaló que el calendario transitorio exigirá a micro, pequeñas y medianas empresas reorganizar turnos y costos sin reducir prestaciones, conforme a lo que publicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro no ha emitido postura sobre los señalamientos relativos a contratos por cinco meses y casos de acoso laboral expuestos durante el encuentro.

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