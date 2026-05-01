"Deberían darles pena, si no construyen, destruyen": Bibiana Rodríguez exhibe a Santiago Nieto y le exige renunciar al IMPI ya

Bibiana Rodríguez Montes pone en la balanza los pendientes federales en Querétaro contra el cálculo electoral del aspirante morenista.

Bibiana Rodríguez Montes, dirigente PAN San Juan del Río, durante entrevista en la que exigió a Santiago Nieto renunciar al INPI

Bibiana Rodríguez Montes le exigió a Santiago Nieto Castillo dejar el INPI antes del 31 de mayo y trabajar por la carretera 57.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de mayo de 2026. — "Debería darles pena salir a la calle a decir qué van a trabajar, en qué van a trabajar, si no construyen, más bien destruyen". Bibiana Rodríguez Montes, dirigente municipal del PAN, levantó la mano y exhibió a Santiago Nieto Castillo, titular del Instituto Nacional de la Protección Intelectual (INPI), por el anuncio de que dejará el cargo federal hasta el 31 de mayo para empezar a perseguir la gubernatura de Querétaro por Morena.

La exigencia panista no es retórica. Tiene una obra detenida.

Rodríguez Montes le señaló al aspirante morenista la pieza de infraestructura que más golpea al estado: la carretera 57. "Que la 57 se termine, porque finalmente es una carretera en la que transitamos muchos todos los días, gente que sale a trabajar, jóvenes que van a estudiar, y esa carretera no termina", planteó.

El reclamo aterriza directo sobre Nieto Castillo en su calidad de funcionario federal: si quien aspira a gobernar Querétaro ostenta hoy un cargo en la administración federal, debería usarlo para destrabar la obra antes de buscar boleta.

La dirigente cuestionó también el destino del gasto federal. Afirmó que los aspirantes morenistas con cargo federal deberían trabajar por que lleguen más recursos al estado y no derivarlos a "otras obras que no nos ayudan". La acusación apunta a la disputa política sobre cómo y dónde se gasta el presupuesto federal.

Rodríguez Montes empujó otra línea de cuestionamiento. A su juicio, los morenistas que ostentan cargos federales debería darles pena salir a hablar de propuestas de campaña sin haber resuelto los pendientes administrativos que les corresponden.

"Si no construyen, más bien destruyen", expresó. La frase resume la lectura del PAN local: contraste entre cuadros que entregan resultados y aspirantes que abandonan funciones para perseguir candidaturas.

Frente al panorama morenista, la dirigente colocó la oferta panista. "Hoy tenemos los cuadros probados. Cualquiera de los aspirantes que hoy están jugando esta carrera o que están corriendo en esa carrera, cualquiera de ellos tiene las cartas suficientes para abanderar el proyecto de Acción Nacional", afirmó.

La frase cierra la comparación: el PAN llega con perfiles internos en proceso de selección, mientras Morena —según la lectura local— improvisa con funcionarios que no terminan los pendientes federales.

Rodríguez Montes subrayó que la paz social, el empleo, la educación y la salud son los activos que el panismo defenderá en 2027. "Querétaro va a seguir gobernado por Acción Nacional", proyectó.

El argumento se monta sobre el reconocimiento internacional que, a su juicio, ha conseguido el estado en materia de seguridad y atracción de inversiones, terreno donde el partido considera que tiene ventaja comparativa frente a la oferta morenista.

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