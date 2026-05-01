64 países llegan al Festival de Comunidades en Querétaro

Festival pambolera proyecta aforo de 60 mil personas con 91 stands y 70 actividades artísticas.

Inauguración del Festival de Comunidades Extranjeras edición pambolera en el Parque Bicentenario de Querétaro

El presidente municipal Felifer Macías inauguró el Festival de Comunidades Extranjeras edición pambolera junto a los embajadores de Reino Unido, República Checa e Irlanda.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de mayo de 2026. — Sesenta y cuatro países, 60 mil asistentes proyectados y 60 millones de pesos de derrama económica estimada. Esa es la dimensión que el gobierno municipal anticipa para el Festival de Comunidades Extranjeras edición pambolera, abierto el jueves 30 de abril en el Parque Bicentenario y vigente hasta el domingo 3 de mayo.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, dio el banderazo inaugural acompañado por los embajadores Susannah Goshko, de Reino Unido; Thomáš Hart, de República Checa; y Ruairí de Búrca, de Irlanda.

Inauguraci\u00f3n del Festival de Comunidades Extranjeras edici\u00f3n pambolera en el Parque Bicentenario de Quer\u00e9taro El gobierno municipal proyecta una derrama económica de 60 millones de pesos y un aforo de 60 mil asistentes durante el fin de semana. rotativo.com.mx

La edición 2026 del festival incorpora un eje temático mundialista: torneos de fútbol y uruguayito entre integrantes de las comunidades participantes, así como sesiones de firma de autógrafos con figuras del balompié mexicano como Adolfo Ríos, Adolfo "Bofo" Bautista, Luis Roberto Alves "Zague", Carlos Salcido y Joel "El Tiburón" Sánchez.

La oferta se complementa con más de 70 actividades artísticas, 91 stands gastronómicos y artesanales, y 30 espacios de productores locales.

Durante el acto inaugural, Felifer Macías afirmó que esta edición será la mejor en la historia de la ciudad y vinculó el ambiente del festival con la coyuntura mundialista del fútbol.

Inauguraci\u00f3n del Festival de Comunidades Extranjeras edici\u00f3n pambolera en el Parque Bicentenario de Quer\u00e9taro El gobierno municipal proyecta una derrama económica de 60 millones de pesos y un aforo de 60 mil asistentes durante el fin de semana. rotativo.com.mx

"Es un honor tener a tantas y tantos invitados de muchas partes del mundo", expresó el presidente municipal al dar la bienvenida a las delegaciones. El edil agradeció la presencia diplomática de las tres representaciones europeas y mencionó que el festival busca promover la convivencia internacional con familias queretanas y visitantes.

El acceso al festival tiene un costo de 70 pesos por persona, mientras que las personas con discapacidad, los adultos mayores y los menores de tres años entran sin pago.

La actividad se extiende del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo, con programación distribuida entre escenarios artísticos, áreas gastronómicas y zonas deportivas dentro del Parque Bicentenario.

Inauguraci\u00f3n del Festival de Comunidades Extranjeras edici\u00f3n pambolera en el Parque Bicentenario de Quer\u00e9taro El gobierno municipal proyecta una derrama económica de 60 millones de pesos y un aforo de 60 mil asistentes durante el fin de semana. rotativo.com.mx

En paralelo, la Secretaría de Movilidad puso en operación un servicio especial de transporte gratuito durante los cuatro días del evento.

Los traslados funcionan en horario de 11:00 a 23:00 horas mediante tres circuitos: uno interno dentro del Parque Bicentenario, otro desde el mercado de Santa Rosa Jáuregui y un tercero desde el Centro Educativo Cultural Manuel Gómez Morín.

Las salidas de los circuitos exteriores ocurren cada 20 minutos, mientras que las del recorrido interno se programan cada 15 minutos.

La programación completa se desarrollará durante los próximos tres días, con entrada continua hasta el cierre nocturno del domingo.

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