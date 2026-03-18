Querétaro, 18 de marzo de 2026. — La Federación duplicó el envío de energía eléctrica a Querétaro, aunque el estado requiere aún mayor capacidad de generación y transmisión para cubrir la demanda de su sector industrial.
El gobernador Mauricio Kuri González informó que, pese a ese déficit, ninguna empresa ha abandonado la entidad por falta de suministro.
El mandatario destacó la comunicación constante que mantiene con el secretario Mauricio Reyes Caracheo, a través de quien se coordina la llegada de obras de infraestructura eléctrica a la entidad. Los proyectos privados de construcción, precisó, tampoco han registrado interrupciones.
Un cambio relevante derivado de la reciente reforma energética permite ahora a los propios parques industriales generar y administrar su propia electricidad.
Kuri González subrayó que esta modificación representa una alternativa práctica ante las limitaciones en la red de transmisión, pues reduce la dependencia de las empresas respecto al suministro de la red pública federal.
"Lo más importante es que no se nos ha ido ninguna empresa por falta de energía", indicó el gobernador, quien reconoció que la entidad requiere más infraestructura tanto en generación como en transmisión para sostener su ritmo de crecimiento industrial.
La posibilidad de autoabastecimiento en parques industriales se suma a la dinámica de inversión privada que, según Kuri González, mantiene obras en curso a pesar de las restricciones en el suministro de la red pública.