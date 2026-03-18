Federación duplica envío de energía a Querétaro

La reforma energética permite a parques industriales generar su propia electricidad, lo que amortigua el déficit en transmisión estatal.

Parque industrial en Querétaro donde empresas podrán generar su propia energía eléctrica tras reforma energética federal 2026

La reforma energética permite ahora a parques industriales de Querétaro producir y gestionar su propia electricidad para reducir dependencia de la red federal.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de marzo de 2026. — La Federación duplicó el envío de energía eléctrica a Querétaro, aunque el estado requiere aún mayor capacidad de generación y transmisión para cubrir la demanda de su sector industrial.

El gobernador Mauricio Kuri González informó que, pese a ese déficit, ninguna empresa ha abandonado la entidad por falta de suministro.

El mandatario destacó la comunicación constante que mantiene con el secretario Mauricio Reyes Caracheo, a través de quien se coordina la llegada de obras de infraestructura eléctrica a la entidad. Los proyectos privados de construcción, precisó, tampoco han registrado interrupciones.

Un cambio relevante derivado de la reciente reforma energética permite ahora a los propios parques industriales generar y administrar su propia electricidad.

Kuri González subrayó que esta modificación representa una alternativa práctica ante las limitaciones en la red de transmisión, pues reduce la dependencia de las empresas respecto al suministro de la red pública federal.

"Lo más importante es que no se nos ha ido ninguna empresa por falta de energía", indicó el gobernador, quien reconoció que la entidad requiere más infraestructura tanto en generación como en transmisión para sostener su ritmo de crecimiento industrial.

La posibilidad de autoabastecimiento en parques industriales se suma a la dinámica de inversión privada que, según Kuri González, mantiene obras en curso a pesar de las restricciones en el suministro de la red pública.

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