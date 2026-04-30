Querétaro: 900 megawatts proyectados contra demanda de 1,500

Reyes Caracheo confirma a Rotativo avance en proyectos de generación en sitio dentro de parques industriales.

Mauricio Reyes Caracheo, director de la Agencia Estatal de Energía de Querétaro, durante entrevista sobre déficit eléctrico

La capacidad disponible proyectada equivale a dos terceras partes de la demanda eléctrica actual del estado.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 30 de abril de 2026. — Novecientos megawatts proyectados de capacidad eléctrica frente a una demanda actual de 1,500: una brecha de 600 megawatts —dos terceras partes de lo que el estado ya consume— es el escenario con el que Querétaro arrancará los próximos dos años, informó en entrevista con Rotativo Mauricio Reyes Caracheo, director de la Agencia Estatal de Energía.

La capacidad disponible proyectada se construye con obras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y proyectos privados de generación en sitio que la dependencia acompaña en parques industriales del estado, en un momento en que la demanda eléctrica acumula presiones por la llegada de inversión vinculada al nearshoring.

La Agencia Estatal de Energía, creada en 2021 por el gobierno de Mauricio Kuri González, ha sostenido pláticas con alrededor de 20 parques industriales del estado y desarrolla proyectos de generación propia para casi la mitad de ellos, precisó Reyes Caracheo a este medio.

Los esquemas operan bajo la legislación vigente, que permite la generación privada en sitio, y cuentan con financiamiento disponible —elementos que el directivo identificó como condiciones suficientes para acelerar el modelo en el corto plazo, sin que ningún proyecto se haya consolidado todavía.

A pregunta del reportero, el funcionario se refirió al caso de Kimberly Clark, en San Juan del Río, como referente de cogeneración: la planta utiliza insumos de sus propios procesos productivos para generar electricidad y comparte el excedente con la red de la CFE.

Aclaró, sin embargo, que el modelo que la Agencia promueve actualmente es distinto, porque requiere un combustible específico para mover turbinas. El recurso elegido es el gas natural, que Reyes Caracheo calificó como abundante en Querétaro y limpio en términos de emisiones.

Gas natural, transición energética y el reto del nearshoring

Para el director de la Agencia, el gas natural es la solución al problema energético a corto y mediano plazo, tanto para Querétaro como para el resto del país.

"El futuro cercano para resolver el problema energético en el mundo es el uso del gas natural", expresó el directivo en entrevista, sin que ello implique abandonar la transición hacia fuentes renovables, que la Agencia plantea como ruta de mediano y largo aliento para diversificar la matriz eléctrica del estado.

En esa línea, Querétaro cuenta con el parque eólico Huimilpan, con capacidad para incorporar 30 megawatts a la red eléctrica nacional tras superar un periodo prolongado sin operación.

La diversificación contempla también proyectos solares y la atención del 1 por ciento de la población queretana —cerca de 3,800 viviendas sin energía ubicadas mayoritariamente en la Sierra Gorda— mediante un programa estatal de paneles fotovoltaicos que opera en paralelo a las gestiones con la industria.

¿A quiénes afecta el déficit eléctrico de Querétaro?

La brecha de capacidad incide directamente sobre el sector industrial, principal motor económico del estado. La industria automotriz, los parques logísticos y las empresas que contemplan reubicar operaciones desde Asia hacia el corredor del Bajío demandan condiciones eléctricas estables que hoy se sostienen, en parte, con importación desde subestaciones de Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México.

Cámaras empresariales locales han alertado sobre el riesgo de que el costo eléctrico se traslade a la productividad de comercios y servicios establecidos.

La proyección de 900 megawatts se desarrolla en un contexto en que el gobernador Mauricio Kuri ha identificado la disponibilidad de energía como uno de los factores más preocupantes para sostener el crecimiento industrial vinculado al nearshoring.

Legisladores estatales han impulsado fortalecer la Agencia para acelerar la atracción de empresas y la implementación de energías limpias, mientras que la Secretaría de Energía federal ha planteado retomar proyectos previamente impulsados desde el estado.

gobiernocfeenergiaqueretaro

Reciente

Tráiler con pollo congelado calcinado tras provocar accidente en el km 17 del macrolibramiento Palmillas-Apaseo Amealco
Amealco

Tráiler causa accidente y desata rapiña en Amealco

El conductor del tráiler quedó detenido y los lugareños limpiaron la carretera de mercancía antes de que llegara la grúa

Chofer de Amealcenses recibió prisión preventiva por el accidente del autobús con 10 muertos en Amealco
San Juan del Río

Cárcel para el chofer del camionazo de Amealco

La Fiscalía revocó las medidas cautelares y un juez de control le dictó prisión preventiva justificada al imputado.

Pleno del Congreso de Querétaro durante la aprobación del Plan B contra prebendas de la alta burocracia con votos en contra de tres legisladores
Legislatura

Plan B avanza en Congreso queretano

El Constituyente Permanente Federal en sede queretana avala la reforma a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales contra "prebendas y corrupción de la alta burocracia".

Pleno del Congreso de Querétaro durante la votación de la reforma al artículo 127 constitucional para limitar pensiones de funcionarios públicos
Legislatura

Avalan tope a pensiones de funcionarios

El Pleno del Congreso del Estado aprueba la minuta que reforma el artículo 127 constitucional con efecto sobre jubilaciones futuras y previas al decreto.