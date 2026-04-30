Querétaro, 30 de abril de 2026. — Novecientos megawatts proyectados de capacidad eléctrica frente a una demanda actual de 1,500: una brecha de 600 megawatts —dos terceras partes de lo que el estado ya consume— es el escenario con el que Querétaro arrancará los próximos dos años, informó en entrevista con Rotativo Mauricio Reyes Caracheo, director de la Agencia Estatal de Energía.

La capacidad disponible proyectada se construye con obras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y proyectos privados de generación en sitio que la dependencia acompaña en parques industriales del estado, en un momento en que la demanda eléctrica acumula presiones por la llegada de inversión vinculada al nearshoring.

La Agencia Estatal de Energía, creada en 2021 por el gobierno de Mauricio Kuri González, ha sostenido pláticas con alrededor de 20 parques industriales del estado y desarrolla proyectos de generación propia para casi la mitad de ellos, precisó Reyes Caracheo a este medio.

Los esquemas operan bajo la legislación vigente, que permite la generación privada en sitio, y cuentan con financiamiento disponible —elementos que el directivo identificó como condiciones suficientes para acelerar el modelo en el corto plazo, sin que ningún proyecto se haya consolidado todavía.

A pregunta del reportero, el funcionario se refirió al caso de Kimberly Clark, en San Juan del Río, como referente de cogeneración: la planta utiliza insumos de sus propios procesos productivos para generar electricidad y comparte el excedente con la red de la CFE.

Aclaró, sin embargo, que el modelo que la Agencia promueve actualmente es distinto, porque requiere un combustible específico para mover turbinas. El recurso elegido es el gas natural, que Reyes Caracheo calificó como abundante en Querétaro y limpio en términos de emisiones.

Gas natural, transición energética y el reto del nearshoring

Para el director de la Agencia, el gas natural es la solución al problema energético a corto y mediano plazo, tanto para Querétaro como para el resto del país.

"El futuro cercano para resolver el problema energético en el mundo es el uso del gas natural", expresó el directivo en entrevista, sin que ello implique abandonar la transición hacia fuentes renovables, que la Agencia plantea como ruta de mediano y largo aliento para diversificar la matriz eléctrica del estado.

En esa línea, Querétaro cuenta con el parque eólico Huimilpan, con capacidad para incorporar 30 megawatts a la red eléctrica nacional tras superar un periodo prolongado sin operación.

La diversificación contempla también proyectos solares y la atención del 1 por ciento de la población queretana —cerca de 3,800 viviendas sin energía ubicadas mayoritariamente en la Sierra Gorda— mediante un programa estatal de paneles fotovoltaicos que opera en paralelo a las gestiones con la industria.

¿A quiénes afecta el déficit eléctrico de Querétaro?

La brecha de capacidad incide directamente sobre el sector industrial, principal motor económico del estado. La industria automotriz, los parques logísticos y las empresas que contemplan reubicar operaciones desde Asia hacia el corredor del Bajío demandan condiciones eléctricas estables que hoy se sostienen, en parte, con importación desde subestaciones de Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México.

Cámaras empresariales locales han alertado sobre el riesgo de que el costo eléctrico se traslade a la productividad de comercios y servicios establecidos.

La proyección de 900 megawatts se desarrolla en un contexto en que el gobernador Mauricio Kuri ha identificado la disponibilidad de energía como uno de los factores más preocupantes para sostener el crecimiento industrial vinculado al nearshoring.

Legisladores estatales han impulsado fortalecer la Agencia para acelerar la atracción de empresas y la implementación de energías limpias, mientras que la Secretaría de Energía federal ha planteado retomar proyectos previamente impulsados desde el estado.