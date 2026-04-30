San José Galindo recibe 180 atenciones en la edición 19 del programa Miércoles

El alcalde Roberto Cabrera Valencia se reunió con liderazgos vecinales de la comunidad para coordinar acciones tras la jornada que sumó instalación de señalética, donación de árboles y entrega de jitomate.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos vecinales de San José Galindo durante la edición 19 del programa Miércoles.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 19 del programa Miércoles en San José Galindo acompañado por liderazgos vecinales de la comunidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de abril de 2026. — Diez dependencias del gobierno municipal de San Juan del Río se desplegaron en San José Galindo para la edición 19 del programa Miércoles, una jornada que sumó cerca de 180 atenciones ciudadanas, pintura en cinco reductores de velocidad, medicina preventiva en ovinos y la rehabilitación de la cancha de basquetbol de la comunidad.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el encuentro acompañado por liderazgos vecinales de la localidad, con quienes acordó dar seguimiento a la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno bajo el concepto de Mejor Comunidad que la administración impulsa desde el inicio de la gestión.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos vecinales de San Jos\u00e9 Galindo durante la edici\u00f3n 19 del programa Mi\u00e9rcoles. El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 19 del programa Miércoles en San José Galindo acompañado por liderazgos vecinales de la comunidad. rotativo.com.mx

Las acciones de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano marcaron la intervención más visible del día. La Dirección de Obra Institucional aplicó pintura en cinco reductores de velocidad, colocó señalética informativa del Centro de Salud, renovó la señalética preventiva del cruce escolar y dio mantenimiento a otras dos señaléticas escolares de la comunidad.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología, dependiente de la misma Secretaría, entregó ropa de segunda mano y donó árboles a las familias de San José Galindo.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos vecinales de San Jos\u00e9 Galindo durante la edici\u00f3n 19 del programa Mi\u00e9rcoles. El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 19 del programa Miércoles en San José Galindo acompañado por liderazgos vecinales de la comunidad. rotativo.com.mx

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó limpieza en el perímetro de la cancha de basquetbol, espacio que la Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó durante la misma jornada como parte de la entrega de jitomate a habitantes de la localidad.

En el frente agropecuario, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario puso en marcha acciones de medicina preventiva en ovinos.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos vecinales de San Jos\u00e9 Galindo durante la edici\u00f3n 19 del programa Mi\u00e9rcoles. El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 19 del programa Miércoles en San José Galindo acompañado por liderazgos vecinales de la comunidad. rotativo.com.mx

Las mesas ciudadanas instaladas durante la jornada concentraron al Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las Secretarías de la Mujer, Seguridad Pública y Finanzas, la Coordinación de Desarrollo Económico y una campaña abierta de salud visual, además de las dependencias que ejecutaron acciones de campo.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos vecinales de San Jos\u00e9 Galindo durante la edici\u00f3n 19 del programa Mi\u00e9rcoles. El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 19 del programa Miércoles en San José Galindo acompañado por liderazgos vecinales de la comunidad. rotativo.com.mx

El programa Miércoles forma parte de la estrategia Sanjuanízate que el ayuntamiento puso en marcha en febrero para llevar atención semanal a las 83 comunidades rurales del municipio. La semana pasada, el gabinete completo se desplegó en Santa Bárbara para la edición 17, y posteriormente en La Mesa de San Antonio bajo la modalidad de viernes, con 110 atenciones.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia conversa con liderazgos vecinales de San Jos\u00e9 Galindo durante la edici\u00f3n 19 del programa Mi\u00e9rcoles. El alcalde Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 19 del programa Miércoles en San José Galindo acompañado por liderazgos vecinales de la comunidad. rotativo.com.mx

La administración municipal no precisó la fecha de regreso del programa a San José Galindo ni los compromisos específicos asumidos con los liderazgos vecinales durante el encuentro. La edición 20 del programa Miércoles está prevista para la próxima semana en una comunidad rural por confirmar.

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