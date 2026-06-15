Querétaro, 15 de junio de 2026.- El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, recomendó al municipio de Querétaro reforzar los monitoreos que realiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en los espacios deportivos, luego de una riña registrada en la zona de Santa Rosa Jáuregui, donde reconoció que este tipo de hechos se presenta con frecuencia.

El funcionario planteó abrir un diálogo con los grupos que acuden a esos sitios y apeló a la corresponsabilidad de todos los involucrados, al pedir a los asistentes acudir a divertirse de forma responsable. La declaración se dio en una conferencia de prensa en la que participaron varios funcionarios estatales.

Gudiño explicó que la atención al problema combina dos vías: el reforzamiento de la vigilancia municipal y la regulación de los establecimientos a través de las licencias y la capacitación de su personal de apoyo, entre ellos los servicios de valet parking.

¿Quién puede retirar la licencia a un establecimiento?

El secretario precisó que el retiro de la licencia de funcionamiento corresponde a la Secretaría de Gobierno, mientras que las demás licencias las otorgan directamente los municipios. Aclaró que la cancelación procede cuando el establecimiento es reincidente, ya sea por no respetar los horarios o por incurrir en situaciones que pongan en riesgo grave a las personas.

La medida se suma a otros mecanismos de control que el municipio de Querétaro ha aplicado en la vida nocturna, como el cierre digital de establecimientos para verificar el cumplimiento de horarios en bares y centros nocturnos.

Capacitación y corresponsabilidad en los valet parking

Sobre la responsabilidad de los servicios de valet parking, Gudiño detalló que desde el inicio se dialogó con sus responsables y se les ofreció capacitación en temas psicológicos y de protección civil, con el fin de mejorar el trato a los usuarios y avisar a la autoridad cuando alguna persona se encuentre en un estado inconveniente.

Indicó que se trata de una propuesta que ya opera y que busca una corresponsabilidad entre el establecimiento y la autoridad. El esquema coincide con la ampliación de horarios acordada en otros municipios, que también incorporó obligaciones de corresponsabilidad para los negocios.

La discusión sobre el papel del personal que opera en estos espacios no es nueva: en años recientes se han presentado iniciativas para reforzar la capacitación del personal de seguridad que trabaja en establecimientos nocturnos del estado.

El secretario adelantó que se mantendrá el monitoreo y el diálogo con los grupos que se reúnen en los espacios deportivos, y reiteró que la reincidencia en faltas graves abre la puerta a la cancelación de la licencia de funcionamiento.