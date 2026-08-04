Querétaro suma 90 jóvenes al programa de la Fundación Real Madrid para su nuevo ciclo

La SEDESOQ, True Sports y Ciudad Maderas presentaron la nueva generación del EFP en Parque Alfalfares con un año de formación sin costo

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, habla con micrófono durante la presentación del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid en Parque Alfalfares

El secretario Luis Nava presentó la nueva generación del EFP frente a familias de los 90 participantes que recibirán un año de entrenamiento gratuito con metodología de la Fundación Real Madrid.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.— Noventa niñas, niños y jóvenes iniciarán un año de entrenamiento deportivo gratuito en Querétaro bajo la metodología de la Fundación Real Madrid, como parte de la nueva generación del Educational Football Program (EFP) presentada este lunes en el Parque Alfalfares.

El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, encabezó el acto informativo en el que se explicó a los futuros participantes y sus familias los alcances del programa.

Presentaci\u00f3n del Educational Football Program de la Fundaci\u00f3n Real Madrid en Parque Alfalfares, Quer\u00e9taro, con familias participantes y pantalla del programa al fondo La plática informativa reunió a familias de los 90 jóvenes seleccionados para el nuevo ciclo del EFP, impulsado por la SEDESOQ, True Sports y Ciudad Maderas. rotativo.com.mx

"Para que junto con los padres hagamos equipo para que nuestras niñas, niños y jóvenes salgan adelante, queremos que les vaya muy bien; si a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y niños les va bien, a Querétaro le va a ir mejor, entonces vamos a tener un mejor futuro en Querétaro", señaló Nava.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Quer\u00e9taro, gesticula durante la presentaci\u00f3n del Educational Football Program en Parque Alfalfares ante familias participantes En Parque Alfalfares, sede del EFP desde noviembre de 2025, Nava destacó el papel del deporte como herramienta de desarrollo personal para niñas, niños y jóvenes queretanos. rotativo.com.mx

El programa es resultado del trabajo conjunto entre True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México; Ciudad Maderas, como patrocinador máster, y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ).

La iniciativa promueve valores como disciplina, trabajo en equipo y desarrollo personal entre las nuevas generaciones a través del fútbol.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Quer\u00e9taro, habla frente a la proyecci\u00f3n del Educational Football Program de la Fundaci\u00f3n Real Madrid durante la presentaci\u00f3n del programa El programa es resultado del trabajo conjunto entre True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México, Ciudad Maderas como patrocinador máster y la SEDESOQ. rotativo.com.mx

El EFP opera en Parque Alfalfares desde noviembre de 2025. En segunda etapa del programa, en marzo pasado, se incorporaron 100 participantes más bajo la misma metodología formativa.

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