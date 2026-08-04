Querétaro, 4 de agosto de 2026.— Noventa niñas, niños y jóvenes iniciarán un año de entrenamiento deportivo gratuito en Querétaro bajo la metodología de la Fundación Real Madrid, como parte de la nueva generación del Educational Football Program (EFP) presentada este lunes en el Parque Alfalfares.
El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, encabezó el acto informativo en el que se explicó a los futuros participantes y sus familias los alcances del programa.
La plática informativa reunió a familias de los 90 jóvenes seleccionados para el nuevo ciclo del EFP, impulsado por la SEDESOQ, True Sports y Ciudad Maderas. rotativo.com.mx
"Para que junto con los padres hagamos equipo para que nuestras niñas, niños y jóvenes salgan adelante, queremos que les vaya muy bien; si a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y niños les va bien, a Querétaro le va a ir mejor, entonces vamos a tener un mejor futuro en Querétaro", señaló Nava.
En Parque Alfalfares, sede del EFP desde noviembre de 2025, Nava destacó el papel del deporte como herramienta de desarrollo personal para niñas, niños y jóvenes queretanos. rotativo.com.mx
El programa es resultado del trabajo conjunto entre True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México; Ciudad Maderas, como patrocinador máster, y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ).
La iniciativa promueve valores como disciplina, trabajo en equipo y desarrollo personal entre las nuevas generaciones a través del fútbol.
El programa es resultado del trabajo conjunto entre True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México, Ciudad Maderas como patrocinador máster y la SEDESOQ. rotativo.com.mx
El EFP opera en Parque Alfalfares desde noviembre de 2025. En segunda etapa del programa, en marzo pasado, se incorporaron 100 participantes más bajo la misma metodología formativa.