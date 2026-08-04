Profepa denuncia penalmente el transporte ilegal de 37 reptiles protegidos en Tabasco

Los 10 cocodrilos de pantano y 27 hicoteas transportados sin autorización en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa fueron asegurados el 22 de julio; la Fiscalía General de la República solicitó a la Profepa el peritaje correspondiente.

Inspector de la Profepa con los cocodrilos de pantano (Crocodylus moreletii) asegurados en Tabasco por tráfico ilegal; la especie está sujeta a protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La Profepa elaboró el peritaje solicitado por la FGR e interpuso denuncia penal por delitos contra la biodiversidad tras el aseguramiento de los 10 ejemplares de Crocodylus moreletii.

PROFEPA
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Tabasco, 4 de agosto de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal por delitos contra la biodiversidad luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco detuvieran a dos personas que transportaban de manera ilegal 37 ejemplares de vida silvestre sujetos a protección especial dentro de un autobús del servicio federal de pasajeros.

Los hechos ocurrieron el 22 de julio en la caseta fitosanitaria Tonalá, en el municipio de Huimanguillo, sobre el tramo carretero Coatzacoalcos-Villahermosa, perteneciente a la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez. De acuerdo con información de la Profepa, los animales eran trasladados en condiciones inadecuadas, lo que comprometía su bienestar y supervivencia.

El aseguramiento incluyó 10 ejemplares de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) y 27 de hicotea o tortuga gravada (Trachemys scripta). Ambas especies se encuentran en la categoría de Protección Especial (Pr) conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su posesión y traslado sin autorización constituyen un delito federal. Rotativo documentó previamente que el Crocodylus moreletii fue objeto de un aseguramiento de fauna silvestre efectuado por la Profepa en un herpetario en la Ciudad de México.

Personal con los contenedores que transportaban 10 cocodrilos de pantano y 27 tortugas hicotea asegurados en Huimanguillo, Tabasco, por tr\u00e1fico ilegal de fauna silvestre. Los 37 ejemplares fueron asegurados el 22 de julio en la caseta fitosanitaria Tonalá, en el municipio de Huimanguillo, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. PROFEPA

Tras la detención de las dos personas, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Profepa la elaboración del peritaje correspondiente y puso a disposición de esa dependencia a los 37 animales.

El personal de la Procuraduría trasladó los ejemplares a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), donde reciben atención especializada para valorar su estado de salud.

La Profepa indicó que el dictamen pericial elaborado se integró a la carpeta de investigación de la FGR, y que la dependencia dará seguimiento al procedimiento penal.

La NOM-059-SEMARNAT-2010 establece sanciones para quienes capturen, transporten o comercialicen ejemplares de especies en categoría de Protección Especial sin la autorización correspondiente; los dos detenidos enfrentan un proceso ante la autoridad federal.

La dependencia ha registrado acciones similares de rescate de fauna silvestre en otras entidades del sureste en el marco del combate al tráfico ilegal.

seguridad criminalidad sucesos

Reciente

Participantes en la sesión ordinaria del Consejo Técnico del IMSS que autorizó la aceptación de dos predios para CECI
México

IMSS aprueba donación de predios para dos CECI en Jalisco y Estado de México

Los nuevos CECI atenderán a 110 niñas y niños en Ocotlán y a 250 en Ecatepec, municipios donde la demanda de cuidado infantil supera la capacidad instalada.

Eric Gudiño Torres y Braulio Guerra Urbiola sostienen documentos ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura de Querétaro
Querétaro

Kuri envía al Congreso iniciativa para elegir jueces en 2028 y crear órganos de evaluación judicial

La propuesta establece que los comicios coincidan con las elecciones federales de ese año y crea un Comité de Evaluación y un Órgano de Administración Judicial.

Adolescentes trabajan en computadoras en un laboratorio de la UT San Juan del Río durante el curso de verano de robótica y programación 2026
San Juan del Río

25 adolescentes aprenden a programar robots y crear apps en la UT San Juan del Río

El programa de dos semanas en la Universidad Tecnológica incluye diseño de robots a escala, creación de aplicaciones, energías renovables y fabricación de materiales en laboratorio.

Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, al podio, con el escudo nacional visible al fondo
México

Sheinbaum acepta ajustar lineamientos de audiencias pero defiende principio constitucional

La consejera jurídica Luisa María Alcalde detalló que los medios deberán distinguir publicidad de información y nombrar un defensor de audiencias; la consulta concluye el 21 de agosto.