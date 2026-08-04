Tabasco, 4 de agosto de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal por delitos contra la biodiversidad luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco detuvieran a dos personas que transportaban de manera ilegal 37 ejemplares de vida silvestre sujetos a protección especial dentro de un autobús del servicio federal de pasajeros.

Los hechos ocurrieron el 22 de julio en la caseta fitosanitaria Tonalá, en el municipio de Huimanguillo, sobre el tramo carretero Coatzacoalcos-Villahermosa, perteneciente a la carretera federal Matamoros-Puerto Juárez. De acuerdo con información de la Profepa, los animales eran trasladados en condiciones inadecuadas, lo que comprometía su bienestar y supervivencia.

El aseguramiento incluyó 10 ejemplares de cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) y 27 de hicotea o tortuga gravada (Trachemys scripta). Ambas especies se encuentran en la categoría de Protección Especial (Pr) conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su posesión y traslado sin autorización constituyen un delito federal. Rotativo documentó previamente que el Crocodylus moreletii fue objeto de un aseguramiento de fauna silvestre efectuado por la Profepa en un herpetario en la Ciudad de México.

Los 37 ejemplares fueron asegurados el 22 de julio en la caseta fitosanitaria Tonalá, en el municipio de Huimanguillo, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. PROFEPA

Tras la detención de las dos personas, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Profepa la elaboración del peritaje correspondiente y puso a disposición de esa dependencia a los 37 animales.

El personal de la Procuraduría trasladó los ejemplares a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), donde reciben atención especializada para valorar su estado de salud.

La Profepa indicó que el dictamen pericial elaborado se integró a la carpeta de investigación de la FGR, y que la dependencia dará seguimiento al procedimiento penal.

La NOM-059-SEMARNAT-2010 establece sanciones para quienes capturen, transporten o comercialicen ejemplares de especies en categoría de Protección Especial sin la autorización correspondiente; los dos detenidos enfrentan un proceso ante la autoridad federal.

La dependencia ha registrado acciones similares de rescate de fauna silvestre en otras entidades del sureste en el marco del combate al tráfico ilegal.