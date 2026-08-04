México y Japón acuerdan lanzar Diálogo Económico de Alto Nivel en 2026

Ambas naciones pondrán en marcha este año un mecanismo de coordinación que incluye cadenas de suministro, renovación portuaria y el marco del TIPAT.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, ante las banderas de México y Japón en la Secretaría de Economía

Ebrard y Motegi acordaron lanzar el Diálogo Económico de Alto Nivel México-Japón en 2026, con énfasis en energía, inteligencia artificial y logística

Secretaría de Economía
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.— México y Japón acordaron poner en marcha este año un Diálogo Económico de Alto Nivel destinado a identificar nuevas áreas de colaboración en comercio, inversión y desarrollo económico, según informó la Secretaría de Economía tras la reunión que sostuvo el secretario Marcelo Ebrard Casaubon con el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi.

El encuentro, celebrado en la sede de la dependencia federal, definió cuatro sectores estratégicos para la agenda bilateral: energía, inteligencia artificial, renovación portuaria y logística ferroviaria. Ebrard atribuyó a estos rubros la capacidad de fortalecer cadenas de suministro más resilientes e impulsar la transición energética.

Japón es actualmente el octavo socio comercial de México y el cuarto país con mayor inversión en territorio mexicano. En los primeros cinco meses de 2026, el intercambio bilateral alcanzó 9 mil 900 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras conocidas durante la visita.

Ebrard reconoció, según el comunicado de la dependencia, la contribución de las empresas japonesas a la economía del país mediante generación de empleo y transferencia de tecnología, y reiteró la disposición de la Secretaría de Economía para mantener un diálogo cercano con el gobierno de Japón y su comunidad empresarial.

Ambos funcionarios también intercambiaron perspectivas sobre el proceso de revisión conjunta del T-MEC, así como sobre las oportunidades que ofrece el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) para ampliar y diversificar los vínculos comerciales entre ambas naciones.

La reunión contó con la presencia del subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano; la embajadora de México en Japón, Melba Pría; el embajador japonés en México, Kozo Honsei, y funcionarios de ambas cancillerías.

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