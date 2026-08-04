Querétaro y el INAH cambiarán reglas del centro histórico para que no pierda vecinos

El plan busca incorporar vivienda estudiantil, para adultos mayores y madres solas como alternativa a la restauración tradicional, poco rentable para los propietarios.

Monumento a Santiago Apóstol en el Centro Histórico de Querétaro, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La propuesta de actualización normativa busca facilitar proyectos de vivienda colectiva y preservar la población residente del Centro Histórico de Querétaro.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Superintendencia de Zona de Monumentos acordaron impulsar cambios al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Barrios y Monumentos para incorporar nuevos tipos de vivienda colectiva que resulten rentables para los propietarios de inmuebles en el centro histórico, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano municipal.

El acuerdo se alcanzó el domingo 3 de agosto en una reunión con la directora del Centro INAH Querétaro y el superintendente federal. Los tres organismos coincidieron en que las reglas vigentes no generan incentivos suficientes para que los propietarios restauren sus inmuebles: las normas del programa establecen materiales, sistemas constructivos, colores y criterios de diseño más estrictos que los aplicables al resto de la ciudad, lo que eleva los costos de rehabilitación y reduce la viabilidad económica de los proyectos.

"Tenemos que visualizar otro tipo de vivienda para el centro histórico, otro tipo de usos mixtos que tengan viabilidad técnica y jurídica y entonces los propietarios o inversionistas digan, oye, pues sí me conviene", explicó Romero Altamirano.

La propuesta que los tres organismos llevarán al nuevo programa incluye vivienda para segmentos cuya demanda ha crecido pero cuyas necesidades no están contempladas en la normativa actual: estudiantes universitarios, adultos mayores, madres solas que crían hijos y parejas sin hijos. Incorporar estos perfiles como usuarios reconocidos podría detonar proyectos de restauración viables económicamente, señaló el secretario.

El riesgo que busca combatirse es la llamada terciarización: el proceso por el que un centro histórico pierde paulatinamente su uso habitacional para convertirse en zona predominantemente comercial y turística. Romero Altamirano recordó que en sus orígenes las casas del centro histórico combinaban un negocio en la planta baja —la accesoria— con vivienda en la parte posterior, y que fomentar la compatibilidad de usos es parte del diagnóstico compartido con el INAH.

Las tres dependencias establecieron una agenda de trabajo permanente para incorporar los cambios en el próximo programa parcial de la zona. La discusión también incluye posibles incentivos fiscales, aunque esa línea aún está en análisis. La reunión se realizó a propósito del trigésimo aniversario de la declaratoria de la UNESCO que reconoce el centro histórico y la zona de monumentos de Querétaro como Patrimonio de la Humanidad.

gobierno vivienda inah

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