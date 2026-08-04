Querétaro, 4 de agosto de 2026.— El diputado Arturo Maximiliano García Pérez y la Red Mexicana de Prevención a la Violencia A.C. dieron a conocer el plan de trabajo para instrumentar la reforma a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro, aprobada por el Congreso local el 28 de mayo pasado.
La iniciativa, presentada por el legislador, añade a la normativa estatal la obligación de promover la educación digital en escuelas públicas y privadas, con énfasis en el uso responsable y seguro de tecnologías. García Pérez señaló que la educación digital no puede quedarse en el debate y debe traducirse en una política pública para proteger a la niñez.
El plan de trabajo presentado por la Red Mexicana de Prevención a la Violencia —representada por su presidenta, Penélope Isabel Chavarría, y la representante estatal, Olga Lidia Díaz Ayala— contempla talleres y conferencias sobre grooming, ciberacoso, ciberbullying, sextorsión, robo de identidad, trata virtual de personas, violencia de género en espacios digitales, inteligencia artificial y Ley Olimpia, entre otros temas.
De acuerdo con las representantes de la organización, los contenidos se impartirían de forma escalonada: primero a autoridades e instituciones, luego a directivos, docentes y padres de familia, y en una etapa posterior, a los propios estudiantes, adaptados al nivel educativo de cada grupo.
"No queremos que la ley quede nada más en un documento; queremos que la educación digital llegue a los niños, niñas y adolescentes", afirmaron Chavarría y Díaz Ayala, quienes calificaron el problema como estructural de salud pública y rechazaron que la responsabilidad recaiga únicamente en padres y madres de familia.
García Pérez reconoció que la reforma se inscribe en un debate más amplio que involucra al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y a organismos internacionales sobre cómo regular el acceso de menores a entornos digitales.
Señaló que el gobernador Mauricio Kuri González se manifestó en contra de algunas partes de la reforma, aunque reconoció que el planteamiento contiene elementos positivos.
La protección de menores en redes sociales ha sido un eje legislativo recurrente en Querétaro: la llamada Ley Kuri, que regula el acceso a plataformas digitales y el control parental, fue la primera de su tipo en el país y su modelo fue impulsado a nivel federal.
Adicionalmente, el debate sobre la regulación del uso de redes sociales por menores ha sumado posiciones desde el Senado de la República con iniciativas complementarias.
Enrique Peña Sánchez, representante de la Secretaría de Educación Pública en el estado, y Maribel Barrón Soto, titular de la Secretaría de Mujeres en el partido Morena, manifestaron su respaldo a la iniciativa aprobada y destacaron la pertinencia de su contenido para la realidad educativa actual.