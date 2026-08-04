Reforma de educación digital en Querétaro busca proteger a la niñez en entornos digitales

El diputado Arturo Maximiliano García y la Red Mexicana de Prevención a la Violencia presentaron un plan de talleres, campañas y capacitaciones para convertir en política pública la iniciativa aprobada el 28 de mayo.

El diputado Arturo Maximiliano García Pérez y representantes de organizaciones civiles e instituciones presentan en el Poder Legislativo de Querétaro el plan de trabajo para instrumentar la reforma de educación digital.

La rueda de prensa del 4 de agosto reunió al diputado García Pérez, a representantes de la Red Mexicana de Prevención a la Violencia, a la SEP estatal y a la Secretaría de Mujeres de Morena para presentar los pasos siguientes a la aprobación de la reforma.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.— El diputado Arturo Maximiliano García Pérez y la Red Mexicana de Prevención a la Violencia A.C. dieron a conocer el plan de trabajo para instrumentar la reforma a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro, aprobada por el Congreso local el 28 de mayo pasado.

La iniciativa, presentada por el legislador, añade a la normativa estatal la obligación de promover la educación digital en escuelas públicas y privadas, con énfasis en el uso responsable y seguro de tecnologías. García Pérez señaló que la educación digital no puede quedarse en el debate y debe traducirse en una política pública para proteger a la niñez.

El plan de trabajo presentado por la Red Mexicana de Prevención a la Violencia —representada por su presidenta, Penélope Isabel Chavarría, y la representante estatal, Olga Lidia Díaz Ayala— contempla talleres y conferencias sobre grooming, ciberacoso, ciberbullying, sextorsión, robo de identidad, trata virtual de personas, violencia de género en espacios digitales, inteligencia artificial y Ley Olimpia, entre otros temas.

De acuerdo con las representantes de la organización, los contenidos se impartirían de forma escalonada: primero a autoridades e instituciones, luego a directivos, docentes y padres de familia, y en una etapa posterior, a los propios estudiantes, adaptados al nivel educativo de cada grupo.

"No queremos que la ley quede nada más en un documento; queremos que la educación digital llegue a los niños, niñas y adolescentes", afirmaron Chavarría y Díaz Ayala, quienes calificaron el problema como estructural de salud pública y rechazaron que la responsabilidad recaiga únicamente en padres y madres de familia.

García Pérez reconoció que la reforma se inscribe en un debate más amplio que involucra al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y a organismos internacionales sobre cómo regular el acceso de menores a entornos digitales.

Señaló que el gobernador Mauricio Kuri González se manifestó en contra de algunas partes de la reforma, aunque reconoció que el planteamiento contiene elementos positivos.

La protección de menores en redes sociales ha sido un eje legislativo recurrente en Querétaro: la llamada Ley Kuri, que regula el acceso a plataformas digitales y el control parental, fue la primera de su tipo en el país y su modelo fue impulsado a nivel federal.

Adicionalmente, el debate sobre la regulación del uso de redes sociales por menores ha sumado posiciones desde el Senado de la República con iniciativas complementarias.

Enrique Peña Sánchez, representante de la Secretaría de Educación Pública en el estado, y Maribel Barrón Soto, titular de la Secretaría de Mujeres en el partido Morena, manifestaron su respaldo a la iniciativa aprobada y destacaron la pertinencia de su contenido para la realidad educativa actual.

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