Cateo en Tlalpan deja cinco detenidos y decomiso de droga y un arma

Cuatro mujeres y un hombre fueron puestos a disposición del Ministerio Público tras el aseguramiento de alrededor de 4.5 kilogramos de posible marihuana, cocaína, metanfetamina y un arma de fuego.

Manos de una persona detenida con esposas metálicas durante un operativo policial

Cinco personas, cuatro mujeres y un hombre, fueron puestas a disposición del Ministerio Público tras el cateo en la alcaldía Tlalpan

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- Cinco personas fueron detenidas durante la ejecución de una orden de cateo en la alcaldía Tlalpan, donde también se aseguró posible marihuana, cocaína, metanfetamina y un arma de fuego con cinco cartuchos útiles.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con información de las autoridades, el procedimiento se originó por denuncias ciudadanas que señalaban que en un predio de la colonia Pedregal de San Nicolás Segunda Sección se almacenaban y comercializaban posibles drogas. Tras labores de vigilancia fija, móvil y discreta, los efectivos de la SSC reunieron datos de prueba que fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien obtuvo de un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio los mandamientos judiciales para intervenir el inmueble.

En el predio ubicado en la calle Dzitas fueron detenidas cuatro mujeres de 23, 27, 37 y 45 años, así como un hombre de 47. En el lugar se aseguró alrededor de cuatro kilogramos y medio de posible marihuana, 39 bolsitas con la misma hierba, 54 envoltorios con aparente cocaína, 100 gramos de una sustancia sólida en piedra cristalina y el arma de fuego.

Al término de la diligencia, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica. El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial mientras continuaban las indagatorias.

Las personas mencionadas se presumen inocentes en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

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