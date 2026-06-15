AMEQ mantiene sin aumento la tarifa del transporte en San Juan del Río

La agencia estatal confirmó la tarifa de 10 pesos tras dialogar con los concesionarios y anunció una tarjeta de prepago para agosto.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, durante el anuncio sobre la tarifa del transporte público urbano en San Juan del Río.

Desde el 1 de agosto, los usuarios de la tarifa general podrán pagar su viaje con tarjeta de prepago en las unidades.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 15 de junio de 2026.- La tarifa del transporte público en San Juan del Río se mantendrá en 10 pesos, sin aumento, informó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) tras coordinar la medida con los concesionarios del municipio.

El titular de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos, atribuyó la decisión al diálogo con los prestadores del servicio y al objetivo de proteger la economía de las familias que dependen del transporte urbano cada día.

El acuerdo descarta el ajuste que suele presionar la tarifa y, en paralelo, abre paso a un nuevo medio de pago: a partir del 1 de agosto los usuarios podrán cubrir la tarifa general con tarjeta de prepago.

"Hemos tenido varias reuniones con los concesionarios de San Juan del Río y hemos antepuesto el interés que tenemos ambas partes para que los usuarios del transporte público no tengan un aumento en el pago de su tarifa de 10 pesos", señaló Cuanalo Santos.

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, durante el anuncio sobre la tarifa del transporte p\u00fablico urbano en San Juan del R\u00edo. El titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que la tarifa del transporte urbano en San Juan del Río permanece en 10 pesos. rotativo.com.mx

¿Sube el pasaje del transporte en San Juan del Río?

No. La tarifa general se queda en 10 pesos y la AMEQ descartó cualquier ajuste al precio del pasaje urbano. La agencia ya había marcado esa línea a inicios de año, cuando documentó cobros por encima de lo permitido y ordenó el rechazo de aumentos no autorizados en rutas urbanas y suburbanas.

En aquel operativo, la dependencia advirtió sanciones para las unidades que cobraran de más, con multas, envío al corralón y retiro de concesión por reincidencia, tras detectar cobros irregulares de hasta 15 pesos. La estabilidad anunciada ahora se sostiene en el mismo principio: el precio del viaje no se modifica sin un procedimiento autorizado.

Tarjeta de prepago para la tarifa general

A partir del 1 de agosto, los usuarios que pagan la tarifa general podrán abordar con tarjeta de prepago, una forma de pago que la AMEQ describió como más moderna y segura. La herramienta busca agilizar el ascenso a las unidades y reducir el manejo de efectivo a bordo.

El esquema extiende al público general la tecnología de recaudo que ya opera en el municipio con el programa Tarifa Unidos, la tarifa preferente de 2 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Cuanalo Santos reconoció la disposición de los concesionarios sanjuanenses para sostener la tarifa vigente y colaborar en la mejora del servicio. La tarjeta de prepago marca el siguiente paso de un sistema que la agencia proyecta integrar de forma gradual en todas las rutas del municipio.

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