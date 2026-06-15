AMEQ mantiene sin aumento la tarifa del transporte en San Juan del Río

San Juan del Río, Querétaro, 15 de junio de 2026.- La tarifa del transporte público en San Juan del Río se mantendrá en 10 pesos, sin aumento, informó la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) tras coordinar la medida con los concesionarios del municipio.
El titular de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos, atribuyó la decisión al diálogo con los prestadores del servicio y al objetivo de proteger la economía de las familias que dependen del transporte urbano cada día.
El acuerdo descarta el ajuste que suele presionar la tarifa y, en paralelo, abre paso a un nuevo medio de pago: a partir del 1 de agosto los usuarios podrán cubrir la tarifa general con tarjeta de prepago.
"Hemos tenido varias reuniones con los concesionarios de San Juan del Río y hemos antepuesto el interés que tenemos ambas partes para que los usuarios del transporte público no tengan un aumento en el pago de su tarifa de 10 pesos", señaló Cuanalo Santos.
El titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que la tarifa del transporte urbano en San Juan del Río permanece en 10 pesos. rotativo.com.mx
¿Sube el pasaje del transporte en San Juan del Río?
No. La tarifa general se queda en 10 pesos y la AMEQ descartó cualquier ajuste al precio del pasaje urbano. La agencia ya había marcado esa línea a inicios de año, cuando documentó cobros por encima de lo permitido y ordenó el rechazo de aumentos no autorizados en rutas urbanas y suburbanas.
En aquel operativo, la dependencia advirtió sanciones para las unidades que cobraran de más, con multas, envío al corralón y retiro de concesión por reincidencia, tras detectar cobros irregulares de hasta 15 pesos. La estabilidad anunciada ahora se sostiene en el mismo principio: el precio del viaje no se modifica sin un procedimiento autorizado.
Tarjeta de prepago para la tarifa general
A partir del 1 de agosto, los usuarios que pagan la tarifa general podrán abordar con tarjeta de prepago, una forma de pago que la AMEQ describió como más moderna y segura. La herramienta busca agilizar el ascenso a las unidades y reducir el manejo de efectivo a bordo.
El esquema extiende al público general la tecnología de recaudo que ya opera en el municipio con el programa Tarifa Unidos, la tarifa preferente de 2 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Cuanalo Santos reconoció la disposición de los concesionarios sanjuanenses para sostener la tarifa vigente y colaborar en la mejora del servicio. La tarjeta de prepago marca el siguiente paso de un sistema que la agencia proyecta integrar de forma gradual en todas las rutas del municipio.