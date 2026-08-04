Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Quienes adquirieron un terreno, casa o departamento en un desarrollo inmobiliario que no cuenta con los permisos necesarios en el municipio de Querétaro tienen dos vías legales para defender su patrimonio, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano municipal, durante la conferencia de prensa del lunes 4 de agosto.
La primera es una demanda civil ante un juez por incumplimiento contractual, que aplica cuando el desarrollador no cumplió con las condiciones pactadas en el contrato de compraventa. La segunda es una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por delitos contra el desarrollo urbano, que corresponde cuando la conducta del vendedor constituye un ilícito en términos de la legislación vigente.
"Si ya lamentablemente adquirieron un inmueble que no tenga los permisos necesarios, los asesoramos, pero tienen que proceder en otras instancias", explicó el secretario. La Secretaría de Desarrollo Urbano orienta a los afectados sobre cuál es la vía más adecuada según su caso, pero no tiene atribuciones para deshacer la compraventa ni para actuar como representante legal de los compradores.
La asesoría es gratuita y presencial en las instalaciones de la dependencia. Los canales de contacto son el correo ordenurbano@municipiodequeretaro.gob.mx, el WhatsApp 442-249-7983 y el teléfono de atención directa de la secretaría.
Romero Altamirano señaló que uno de los objetivos de clausurar los puntos de venta irregulares es precisamente lograr que quienes compraron en esos desarrollos reconozcan el lugar y se acerquen a buscar orientación. En el último año la dependencia registró 174 consultas ciudadanas, la mayoría relacionadas con el estatus de desarrollos específicos.
El secretario subrayó que el municipio publica mensualmente el semáforo inmobiliario en su portal oficial para que los compradores potenciales conozcan el estado de cualquier desarrollo antes de firmar. Quienes consulten el semáforo y tengan dudas sobre la clasificación de un proyecto pueden acudir a los mismos canales de atención.