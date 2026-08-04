Compraste en desarrollo sin permisos en Querétaro: dos opciones legales

La demanda civil aplica ante incumplimiento contractual; la denuncia penal procede por delitos contra el desarrollo urbano ante la Fiscalía General del Estado.

Vista aérea de una zona habitacional, imagen ilustrativa sobre asesoría a compradores de desarrollos inmobiliarios irregulares.

La Secretaría de Desarrollo Urbano orienta a compradores de desarrollos irregulares sobre las vías legales disponibles para proteger su patrimonio.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Quienes adquirieron un terreno, casa o departamento en un desarrollo inmobiliario que no cuenta con los permisos necesarios en el municipio de Querétaro tienen dos vías legales para defender su patrimonio, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano municipal, durante la conferencia de prensa del lunes 4 de agosto.

La primera es una demanda civil ante un juez por incumplimiento contractual, que aplica cuando el desarrollador no cumplió con las condiciones pactadas en el contrato de compraventa. La segunda es una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por delitos contra el desarrollo urbano, que corresponde cuando la conducta del vendedor constituye un ilícito en términos de la legislación vigente.

"Si ya lamentablemente adquirieron un inmueble que no tenga los permisos necesarios, los asesoramos, pero tienen que proceder en otras instancias", explicó el secretario. La Secretaría de Desarrollo Urbano orienta a los afectados sobre cuál es la vía más adecuada según su caso, pero no tiene atribuciones para deshacer la compraventa ni para actuar como representante legal de los compradores.

La asesoría es gratuita y presencial en las instalaciones de la dependencia. Los canales de contacto son el correo ordenurbano@municipiodequeretaro.gob.mx, el WhatsApp 442-249-7983 y el teléfono de atención directa de la secretaría.

Romero Altamirano señaló que uno de los objetivos de clausurar los puntos de venta irregulares es precisamente lograr que quienes compraron en esos desarrollos reconozcan el lugar y se acerquen a buscar orientación. En el último año la dependencia registró 174 consultas ciudadanas, la mayoría relacionadas con el estatus de desarrollos específicos.

El secretario subrayó que el municipio publica mensualmente el semáforo inmobiliario en su portal oficial para que los compradores potenciales conozcan el estado de cualquier desarrollo antes de firmar. Quienes consulten el semáforo y tengan dudas sobre la clasificación de un proyecto pueden acudir a los mismos canales de atención.

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