Zona metropolitana de Querétaro acumula ocho reuniones para reformar el Código Urbano

La coordinación ya produjo resultados: clausuras en Querétaro capital que ofertaban desarrollos en Corregidora y Huimilpan fueron atendidas en conjunto por las autoridades de cada municipio.

Vista panorámica de la zona metropolitana de Querétaro, integrada por Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan.

Los municipios de la zona metropolitana de Querétaro mantienen una agenda conjunta para impulsar reformas al Código Urbano del estado.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Los municipios que integran la zona metropolitana de Querétaro llevan al menos ocho reuniones de trabajo coordinado para impulsar reformas al Código Urbano del estado, a través del cabildo metropolitano establecido desde el inicio de la administración del alcalde Felifer Macías, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano municipal, el lunes 4 de agosto.

La presidencia del cabildo metropolitano la tiene actualmente el municipio de Corregidora. Las propuestas de modificación al Código Urbano se trabajan en conjunto entre los municipios y se llevan a la legislatura local para su aprobación, ya que ese instrumento legal solo puede modificarse en el Congreso del Estado.

"Va al menos ocho reuniones y creo que va a tener un buen puerto sin dejar de observar que el Código Urbano es una norma bastante amplia y bastante compleja", señaló Romero Altamirano. La movilidad es el siguiente tema que los municipios metropolitanos tienen previsto incorporar a su agenda de coordinación.

La cooperación intermunicipal ya tuvo resultados concretos en materia de desarrollo inmobiliario irregular. A principios de la administración, el municipio de Querétaro clausuró una oficina de ventas en Ejércitos Republicanos que ofertaba departamentos en un proyecto en Corregidora sin contar con los permisos de ese municipio. La Secretaría de Desarrollo Urbano de Querétaro se coordinó con las autoridades de Corregidora, que confirmaron que el desarrollo no tenía ningún tipo de permiso y realizaron su propia rueda de prensa sobre el caso.

Un caso similar ocurrió con una oficina clausurada en Milenio que promocionaba terrenos en Huimilpan. La autoridad de ese municipio también realizó acciones sobre el terreno. Para Romero Altamirano, la coordinación metropolitana en este ámbito es necesaria porque los espectaculares y puntos de venta de un desarrollo pueden estar en un municipio mientras el predio se ubica en otro.

La zona metropolitana de Querétaro integra actualmente a los municipios de Querétaro capital, Corregidora, El Marqués y Huimilpan. El secretario señaló que la conurbación continuará expandiéndose con el paso de los años.

queretaro capital zona metropolitana vivienda inmobiliarias

Reciente

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona donde un tráiler volcó sobre el camellón central de la carretera federal Celaya–Salamanca.
Seguridad

Volcadura de tráiler tipo caja seca paraliza la carretera federal Celaya-Salamanca en el kilómetro 60

La unidad perdió el control y cayó sobre el divisor central en dirección a Salamanca; las maniobras de rescate con grúas mantuvieron paralizado ese sentido de la vía.

Eric Gudiño Torres y Braulio Guerra Urbiola sostienen documentos ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura de Querétaro
Querétaro

Kuri envía al Congreso iniciativa para elegir jueces en 2028 y crear órganos de evaluación judicial

La propuesta establece que los comicios coincidan con las elecciones federales de ese año y crea un Comité de Evaluación y un Órgano de Administración Judicial.

Adolescentes trabajan en computadoras en un laboratorio de la UT San Juan del Río durante el curso de verano de robótica y programación 2026
San Juan del Río

25 adolescentes aprenden a programar robots y crear apps en la UT San Juan del Río

El programa de dos semanas en la Universidad Tecnológica incluye diseño de robots a escala, creación de aplicaciones, energías renovables y fabricación de materiales en laboratorio.

Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, al podio, con el escudo nacional visible al fondo
México

Sheinbaum acepta ajustar lineamientos de audiencias pero defiende principio constitucional

La consejera jurídica Luisa María Alcalde detalló que los medios deberán distinguir publicidad de información y nombrar un defensor de audiencias; la consulta concluye el 21 de agosto.