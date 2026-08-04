Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Los municipios que integran la zona metropolitana de Querétaro llevan al menos ocho reuniones de trabajo coordinado para impulsar reformas al Código Urbano del estado, a través del cabildo metropolitano establecido desde el inicio de la administración del alcalde Felifer Macías, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano municipal, el lunes 4 de agosto.
La presidencia del cabildo metropolitano la tiene actualmente el municipio de Corregidora. Las propuestas de modificación al Código Urbano se trabajan en conjunto entre los municipios y se llevan a la legislatura local para su aprobación, ya que ese instrumento legal solo puede modificarse en el Congreso del Estado.
"Va al menos ocho reuniones y creo que va a tener un buen puerto sin dejar de observar que el Código Urbano es una norma bastante amplia y bastante compleja", señaló Romero Altamirano. La movilidad es el siguiente tema que los municipios metropolitanos tienen previsto incorporar a su agenda de coordinación.
La cooperación intermunicipal ya tuvo resultados concretos en materia de desarrollo inmobiliario irregular. A principios de la administración, el municipio de Querétaro clausuró una oficina de ventas en Ejércitos Republicanos que ofertaba departamentos en un proyecto en Corregidora sin contar con los permisos de ese municipio. La Secretaría de Desarrollo Urbano de Querétaro se coordinó con las autoridades de Corregidora, que confirmaron que el desarrollo no tenía ningún tipo de permiso y realizaron su propia rueda de prensa sobre el caso.
Un caso similar ocurrió con una oficina clausurada en Milenio que promocionaba terrenos en Huimilpan. La autoridad de ese municipio también realizó acciones sobre el terreno. Para Romero Altamirano, la coordinación metropolitana en este ámbito es necesaria porque los espectaculares y puntos de venta de un desarrollo pueden estar en un municipio mientras el predio se ubica en otro.
La zona metropolitana de Querétaro integra actualmente a los municipios de Querétaro capital, Corregidora, El Marqués y Huimilpan. El secretario señaló que la conurbación continuará expandiéndose con el paso de los años.