Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro lanzará en septiembre un curso gratuito y abierto a la ciudadanía diseñado junto con la UNAM para explicar qué implica adquirir y habitar un condominio: desde el pago de cuotas y el mantenimiento de áreas comunes hasta la organización interna, la vigilancia y la convivencia entre copropietarios, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano, el lunes 4 de agosto.
El anuncio responde a una realidad del mercado inmobiliario de la capital: de los 557 desarrollos activos registrados por el municipio entre 2020 y 2026, 500 son condominios, lo que representa el 90% del inventario. El restante 10% corresponde a 57 fraccionamientos.
"Hay que aprender a vivir en un condominio. Las reglas son distintas de convivencia, de organización, de administración y si no existen los conocimientos y la conciencia de que te vas a meter a vivir en un condominio, pues te vas a encontrar con problemáticas que probablemente no entendías antes de hacerlo", dijo el secretario durante la conferencia de prensa.
El curso abordará temas que generan los conflictos más frecuentes entre copropietarios: el criterio para fijar y cobrar cuotas de mantenimiento, la administración del inmueble y sus áreas comunes, el funcionamiento de la caseta de vigilancia y los mecanismos de toma de decisiones colectivas al interior del condominio. La programación está prevista para después del periodo vacacional, una vez que la ciudadanía retome sus actividades laborales.
Romero Altamirano señaló que la dinámica de crecimiento inmobiliario de Querétaro, impulsada por la calidad de vida, el empleo y la llegada de empresas al estado, ha generado una demanda sostenida de vivienda vertical. Esa demanda ha atraído a 202 desarrolladores vigentes, muchos de ellos provenientes de otros estados del país, con experiencias y modelos de negocio distintos.