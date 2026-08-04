Querétaro lanzará con la UNAM un curso gratuito para aprender a vivir en condominio

El programa cubre cuotas, administración, mantenimiento de áreas comunes y convivencia; responde a que el 90% de los desarrollos activos en la capital son condominios.

Calle del Centro Histórico de Querétaro, zona patrimonial donde el municipio y el INAH plantean actualizar la normativa urbana.

Municipio e INAH impulsan modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano para mantener el uso habitacional del Centro Histórico de Querétaro.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro lanzará en septiembre un curso gratuito y abierto a la ciudadanía diseñado junto con la UNAM para explicar qué implica adquirir y habitar un condominio: desde el pago de cuotas y el mantenimiento de áreas comunes hasta la organización interna, la vigilancia y la convivencia entre copropietarios, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano, el lunes 4 de agosto.

El anuncio responde a una realidad del mercado inmobiliario de la capital: de los 557 desarrollos activos registrados por el municipio entre 2020 y 2026, 500 son condominios, lo que representa el 90% del inventario. El restante 10% corresponde a 57 fraccionamientos.

"Hay que aprender a vivir en un condominio. Las reglas son distintas de convivencia, de organización, de administración y si no existen los conocimientos y la conciencia de que te vas a meter a vivir en un condominio, pues te vas a encontrar con problemáticas que probablemente no entendías antes de hacerlo", dijo el secretario durante la conferencia de prensa.

El curso abordará temas que generan los conflictos más frecuentes entre copropietarios: el criterio para fijar y cobrar cuotas de mantenimiento, la administración del inmueble y sus áreas comunes, el funcionamiento de la caseta de vigilancia y los mecanismos de toma de decisiones colectivas al interior del condominio. La programación está prevista para después del periodo vacacional, una vez que la ciudadanía retome sus actividades laborales.

Romero Altamirano señaló que la dinámica de crecimiento inmobiliario de Querétaro, impulsada por la calidad de vida, el empleo y la llegada de empresas al estado, ha generado una demanda sostenida de vivienda vertical. Esa demanda ha atraído a 202 desarrolladores vigentes, muchos de ellos provenientes de otros estados del país, con experiencias y modelos de negocio distintos.

vivienda unam gobierno convivencia vecinal

Reciente

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona donde un tráiler volcó sobre el camellón central de la carretera federal Celaya–Salamanca.
Seguridad

Volcadura de tráiler tipo caja seca paraliza la carretera federal Celaya-Salamanca en el kilómetro 60

La unidad perdió el control y cayó sobre el divisor central en dirección a Salamanca; las maniobras de rescate con grúas mantuvieron paralizado ese sentido de la vía.

Adolescentes trabajan en computadoras en un laboratorio de la UT San Juan del Río durante el curso de verano de robótica y programación 2026
San Juan del Río

25 adolescentes aprenden a programar robots y crear apps en la UT San Juan del Río

El programa de dos semanas en la Universidad Tecnológica incluye diseño de robots a escala, creación de aplicaciones, energías renovables y fabricación de materiales en laboratorio.

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibe el reconocimiento al Profesionista del Año 2025 durante la ceremonia organizada por la FECAPEQ en el Teatro Metropolitano de Querétaro.
Querétaro

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibió el galardón en el Teatro Metropolitano

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibió el galardón durante la ceremonia en la que participaron el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías.

Aviso de corte de agua potable en Colonia de San Isidro, San Juan del Río, por trabajos de interconexión de la Comisión Estatal de Infraestructura el 6 de agosto de 2026
San Juan del Río

JAPAM suspenderá el agua en Colonia de San Isidro este jueves por trabajos de interconexión en la red

Los trabajos de interconexión a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura del Gobierno del Estado obligarán al corte desde las 6:00 horas; el restablecimiento se espera en la noche-madrugada