Querétaro, 54de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro mantiene activo un semáforo inmobiliario de consulta pública que clasifica cada fraccionamiento y condominio según su nivel de cumplimiento con la normativa vigente.
La herramienta está disponible en el sitio oficial del municipio y se actualiza mensualmente con información de las propias autorizaciones municipales, visitas de inspección en campo, monitoreo de redes sociales y denuncias ciudadanas.
El secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero Altamirano, explicó el lunes 4 de agosto cómo funciona la escala: un desarrollo sin ningún supuesto de incumplimiento aparece en verde; de uno a tres supuestos, en amarillo; de cuatro a seis, en naranja; y de siete a diez, en rojo.
El sistema evalúa diez supuestos negativos identificados por la dependencia, entre los más frecuentes: retraso en la ejecución de obras, falta de mantenimiento, modificaciones al proyecto no notificadas al municipio, vencimiento de licencias de construcción o urbanización y riesgos de protección civil.
Existe un agravante que lleva directamente al rojo sin necesidad de acumular supuestos: estar asentado en suelo no urbanizable, como zonas de conservación agropecuaria o protección ecológica. A ese criterio se sumará pronto un segundo: carecer de vialidad pública reconocida, un cambio que la dependencia prepara para incorporar al sistema en los próximos meses.
El semáforo tiene tres secciones. La primera identifica el nombre del desarrollo, su tipo y su ubicación. La segunda muestra el estatus de sus autorizaciones: licencias, permisos, si están vigentes, vencidos o no aplican. La tercera registra los supuestos de incumplimiento detectados, con una marca por cada uno que acumule el desarrollo.
Para consultar el estatus de un desarrollo o presentar una denuncia, el municipio habilitó tres canales: correo electrónico ordenurbano@municipiodequeretaro.gob.mx, WhatsApp 442-249-7983 y atención presencial en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano. En el último año la dependencia registró 174 contactos ciudadanos, la mayoría con una pregunta concreta: en qué estatus está el desarrollo que les están ofreciendo.
Romero Altamirano precisó que el municipio no puede impedir una compraventa entre particulares, pero tiene la obligación de informar. Quien consulte el semáforo puede conocer el estado real del desarrollo antes de firmar cualquier contrato. Quien ya adquirió un inmueble en un desarrollo irregular puede acercarse a la secretaría para recibir orientación sobre sus opciones: demanda civil por incumplimiento contractual ante un juez, o denuncia ante la Fiscalía General del Estado por delitos contra el desarrollo urbano.