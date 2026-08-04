Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro clausuró cinco puntos de venta de desarrollos inmobiliarios irregulares en el último año, en operativos realizados en coordinación con la Secretaría de Gobierno municipal, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano, durante una conferencia de prensa celebrada el lunes 4 de agosto.
Las oficinas clausuradas se ubicaban en San Franciscoquito, Milenio, Ejércitos Republicanos, Centro Sur y Félix Osores. En todos los casos se actuó junto con la Secretaría de Gobierno porque la Secretaría de Desarrollo Urbano no tiene atribuciones para clausurar un punto de venta por sí sola; esa facultad corresponde a la dependencia de gobierno.
La clausura más reciente, ejecutada esta semana en un operativo encabezado por el alcalde Felifer Macías, correspondió a una oficina en San Franciscoquito desde la que se ofertaban tres desarrollos distintos ubicados en la zona de Santa Rosa Jáuregui y Félix Osores, todos en suelo no urbanizable. De acuerdo con Romero Altamirano, la misma empresa estaría iniciando la promoción de un cuarto desarrollo cuya ubicación aún no ha sido confirmada por la dependencia.
"Si logramos detectar que es la misma, veremos cómo subirle el grado de sanciones", advirtió el secretario. Una reincidencia confirmada implicaría escalar las medidas junto con la Secretaría de Gobierno.
El objetivo de clausurar los puntos de venta es doble: detener la comercialización de lo que la dependencia considera un producto ilegal y lograr que quienes ya compraron en esos desarrollos reconozcan la oficina y se acerquen a buscar orientación jurídica. Las vías disponibles para los afectados son la demanda civil por incumplimiento contractual o la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
Las clausuras de puntos de venta son adicionales a las 28 órdenes de clausura de obra emitidas en el mismo periodo, que corresponden a construcciones o urbanizaciones detenidas en campo. En el último año la dependencia también emitió 108 órdenes de inspección y 15 órdenes de verificación. Las multas por obra irregular no tienen monto fijo: se calculan sobre el porcentaje de avance sin licencia y pueden ir de 10,000 pesos a más de tres millones.
Romero Altamirano señaló que la Secretaría de Gobierno ha sido un aliado clave en las acciones de desarrollo urbano y que ambas dependencias seguirán coordinadas ante nuevas detecciones.