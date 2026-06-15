Felifer Macías entrega apoyos agrícolas a más de 550 productores en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 15 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la entrega de apoyos agrícolas por más de 1.1 millones de pesos a más de 550 productores del municipio, con insumos para la siembra de temporal del ciclo primavera-verano 2026.
En su mensaje, el alcalde ligó el reparto de insumos con el objetivo de reducir la desigualdad territorial entre el centro de la ciudad y las comunidades rurales:
El equipo del Municipio de Querétaro está trabajando de manera muy puntual para emparejar la cancha, para que el progreso y futuro de Querétaro cubra a todos parejos por igual, desde las comunidades de Santa Rosa, de las comunidades de Carrillo Puerto hasta el centro de la ciudad. Y ese es el principal reto que tenemos en el gobierno, en el que trabajamos el gobernador Kuri y su servidor.
El presidente municipal Felifer Macías entrega costales de semilla a productores agrícolas de Querétaro. rotativo.com.mx
Lo señaló el presidente municipal. La entrega forma parte de una estrategia para mitigar el efecto de los fenómenos climáticos adversos sobre la producción del campo queretano, sostener la seguridad alimentaria y apuntalar la reactivación económica local durante el ciclo agrícola en curso.
¿Qué incluye el apoyo agrícola en Querétaro?
Con una inversión superior a un millón 111 mil pesos, el municipio distribuyó 18.5 toneladas de semilla de maíz criollo, 3 mil 925 hijuelos de maguey pulquero y 9 mil pencas de nopal. Los insumos impactan una superficie superior a 2 mil 752 hectáreas de temporal con siembra efectiva.
Macías explicó que el municipio y el estado enfrentan recortes presupuestales de la Federación, con menos recursos cada año, lo que obliga a ajustar el gasto y priorizar obras de infraestructura y servicios esenciales para los distintos sectores.
Productores del campo reciben hijuelos de maguey pulquero y pencas de nopal durante el evento en Querétaro. rotativo.com.mx
El alcalde adelantó que en agosto entrará en operación la ampliación del Transporte Escolar Gratuito, para que todas las primarias y secundarias de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui cuenten con el servicio y los estudiantes se trasladen sin costo entre sus hogares y los centros educativos.
La entrega se suma a otras acciones de apoyo al campo impulsadas frente a la sequía que ha golpeado a la entidad en los últimos ciclos.
Con la siembra de maíz criollo, maguey y nopal, el municipio prevé reforzar la producción de temporal en más de 2 mil 752 hectáreas antes del periodo de lluvias más intenso del verano.