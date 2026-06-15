Felifer Macías entrega apoyos agrícolas a más de 550 productores en Querétaro

El paquete sumó 18.5 toneladas de semilla de maíz criollo, hijuelos de maguey pulquero y pencas de nopal para el ciclo primavera-verano.

El presidente municipal Felifer Macías entrega costales de semilla a productores agrícolas de Querétaro.

Productores del campo reciben hijuelos de maguey pulquero y pencas de nopal durante el evento en Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, Querétaro, 15 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la entrega de apoyos agrícolas por más de 1.1 millones de pesos a más de 550 productores del municipio, con insumos para la siembra de temporal del ciclo primavera-verano 2026.

En su mensaje, el alcalde ligó el reparto de insumos con el objetivo de reducir la desigualdad territorial entre el centro de la ciudad y las comunidades rurales:

El equipo del Municipio de Querétaro está trabajando de manera muy puntual para emparejar la cancha, para que el progreso y futuro de Querétaro cubra a todos parejos por igual, desde las comunidades de Santa Rosa, de las comunidades de Carrillo Puerto hasta el centro de la ciudad. Y ese es el principal reto que tenemos en el gobierno, en el que trabajamos el gobernador Kuri y su servidor.

El presidente municipal Felifer Mac\u00edas entrega costales de semilla a productores agr\u00edcolas de Quer\u00e9taro. El presidente municipal Felifer Macías entrega costales de semilla a productores agrícolas de Querétaro. rotativo.com.mx

Lo señaló el presidente municipal. La entrega forma parte de una estrategia para mitigar el efecto de los fenómenos climáticos adversos sobre la producción del campo queretano, sostener la seguridad alimentaria y apuntalar la reactivación económica local durante el ciclo agrícola en curso.

¿Qué incluye el apoyo agrícola en Querétaro?

Con una inversión superior a un millón 111 mil pesos, el municipio distribuyó 18.5 toneladas de semilla de maíz criollo, 3 mil 925 hijuelos de maguey pulquero y 9 mil pencas de nopal. Los insumos impactan una superficie superior a 2 mil 752 hectáreas de temporal con siembra efectiva.

Macías explicó que el municipio y el estado enfrentan recortes presupuestales de la Federación, con menos recursos cada año, lo que obliga a ajustar el gasto y priorizar obras de infraestructura y servicios esenciales para los distintos sectores.

El presidente municipal Felifer Mac\u00edas entrega costales de semilla a productores agr\u00edcolas de Quer\u00e9taro. Productores del campo reciben hijuelos de maguey pulquero y pencas de nopal durante el evento en Querétaro. rotativo.com.mx

El alcalde adelantó que en agosto entrará en operación la ampliación del Transporte Escolar Gratuito, para que todas las primarias y secundarias de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui cuenten con el servicio y los estudiantes se trasladen sin costo entre sus hogares y los centros educativos.

La entrega se suma a otras acciones de apoyo al campo impulsadas frente a la sequía que ha golpeado a la entidad en los últimos ciclos.

Con la siembra de maíz criollo, maguey y nopal, el municipio prevé reforzar la producción de temporal en más de 2 mil 752 hectáreas antes del periodo de lluvias más intenso del verano.

gobiernoagriculturaapoyos socialesfelifer macias

Reciente

Pintas y cristales rotos en la fachada del Palacio de Gobierno de Querétaro tras la marcha.
Opinión

Paz de aparador: lo que los cristales rotos le dijeron a Querétaro

Una protesta que terminó en destrozos y un gobierno que respondió con el reflejo del orden antes que el de la escucha.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, durante una comparecencia pública en Michoacán.
Política

Grecia Quiroz contra Noroña: el TEPJF ordena analizar a fondo la denuncia por violencia política de género

La Sala Regional Toluca revocó la resolución que frenó el caso y devolvió el expediente al tribunal michoacano para que resuelva el fondo.

carrusel de dos pisos en montaje en el Jardín de la Familia, en el centro de San Juan del Río.
San Juan del Río

Feria San Juan del Río 2026: arranca el 18 de junio con carrusel gratuito en el Jardín de la Familia

Entre los preparativos, ya se instala en el Jardín de la Familia un carrusel de dos pisos de acceso libre para las familias del primer cuadro.

Aviso de JAPAM con el mapa de calles sin servicio de agua en la Colonia Centro de San Juan del Río el 17 de junio.
San Juan del Río

San Juan del Río: corte de agua en la Colonia Centro el 17 de junio

El organismo operador intervendrá la red de la calle 20 de Noviembre y prevé restablecer el suministro de forma paulatina durante la noche del mismo día.