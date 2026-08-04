México, 4 de agosto de 2026.- El gobierno federal inició la construcción de 50 centros comunitarios denominados "México Imparable", espacios de acceso gratuito para jóvenes donde podrán practicar deporte, actividades culturales y recibir acompañamiento en salud mental como parte de una estrategia federal para reducir la violencia atendiendo sus causas sociales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) diseñó el programa con el objetivo de reconstruir el tejido social. Su ejecución corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, que construirá los recintos en 50 municipios de 21 entidades del país durante este año.

La meta total de la administración es alcanzar 100 centros, cada uno con capacidad para atender a mil personas. En Yucatán ya comenzaron las obras, en los municipios de Mérida y Kanasín, según informó la dependencia.

Las demás entidades donde se instalarán centros en esta primera etapa son Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

En los espacios, los jóvenes podrán practicar de forma gratuita box, fútbol, béisbol, básquetbol y atletismo, entre otras disciplinas. Tendrán también acceso a actividades culturales —lectura, música, teatro y danza— y a acompañamiento profesional con apoyo socioemocional orientado al fortalecimiento de la autoestima.

El modelo se inscribe en una tendencia de inversión en infraestructura deportiva comunitaria que se ha observado en los últimos meses en distintos puntos del país, incluyendo la construcción de la unidad deportiva UAQ en Querétaro, con acceso gratuito para la ciudadanía, y la ampliación del Parque Bicentenario con nuevas canchas deportivas en la capital del estado.