Parque Bicentenario sumará alberca, pádel y flag football en Santa Rosa Jáuregui

El municipio capital prepara la conversión del Lienzo Charro en el Foro Querétaro con capacidad para 10 mil personas.

Parque Bicentenario en Santa Rosa Jáuregui suma nueva infraestructura deportiva en municipio de Querétaro

El Parque Bicentenario recibió 27 mil visitantes durante Semana Santa y Pascua en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de abril de 2026. — El Parque Bicentenario sumará alberca, canchas de pádel, flag football y tochito como parte de un plan de fortalecimiento de infraestructura deportiva que el municipio capital impulsa junto con el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), confirmó este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

El recinto, ubicado en Santa Rosa Jáuregui, recibió 27 mil visitantes durante Semana Santa y Pascua, según el balance presentado por el edil capitalino.

"Es mi intención meterle alberca, es mi intención meterle canchas de flag, de tochito, es meterle canchas de pádel. Quiero que esté la mayor cantidad de disciplinas presentes en el parque Bicentenario", afirmó Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal.

El alcalde explicó que la rehabilitación del recinto, que estaba abandonado al inicio de la administración, ya permitió reactivar atracciones como el parque acuático, los toboganes, la montaña rusa y el barco pirata.

El plan deportivo se complementará con la conversión del Lienzo Charro en el nuevo Foro Querétaro, recinto con capacidad para 10 mil personas que funcionará como polo cultural, de entretenimiento y deportivo.

La infraestructura permitirá realizar eventos de voleibol, basquetbol y tenis, además de espectáculos culturales y musicales, según detalló el edil sobre el proyecto que se ejecuta también en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

Macías Olvera enmarcó las inversiones como parte de la estrategia para hacer justicia territorial a Santa Rosa Jáuregui, la delegación más extensa del municipio y donde la administración ha destinado mil 500 millones de pesos para obras prioritarias desde el inicio de la gestión.

El alcalde aseguró que el Foro Querétaro convertirá a la delegación en el nuevo polo de desarrollo turístico, de entretenimiento y deportivo de la capital queretana.

El edil mantiene comunicación permanente con el INDEREQ para definir el proyecto deportivo del Parque Bicentenario y aseguró que la dependencia estatal acompaña los trabajos del municipio capital.

La rehabilitación del recinto comprende también la construcción de canchas adicionales y la mejora de los espacios de recreación familiar que ya operan dentro del parque.

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