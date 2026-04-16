Querétaro, 16 de abril de 2026. — El Parque Bicentenario sumará alberca, canchas de pádel, flag football y tochito como parte de un plan de fortalecimiento de infraestructura deportiva que el municipio capital impulsa junto con el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), confirmó este miércoles el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.
El recinto, ubicado en Santa Rosa Jáuregui, recibió 27 mil visitantes durante Semana Santa y Pascua, según el balance presentado por el edil capitalino.
"Es mi intención meterle alberca, es mi intención meterle canchas de flag, de tochito, es meterle canchas de pádel. Quiero que esté la mayor cantidad de disciplinas presentes en el parque Bicentenario", afirmó Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal.
El alcalde explicó que la rehabilitación del recinto, que estaba abandonado al inicio de la administración, ya permitió reactivar atracciones como el parque acuático, los toboganes, la montaña rusa y el barco pirata.
El plan deportivo se complementará con la conversión del Lienzo Charro en el nuevo Foro Querétaro, recinto con capacidad para 10 mil personas que funcionará como polo cultural, de entretenimiento y deportivo.
La infraestructura permitirá realizar eventos de voleibol, basquetbol y tenis, además de espectáculos culturales y musicales, según detalló el edil sobre el proyecto que se ejecuta también en la delegación Santa Rosa Jáuregui.
Macías Olvera enmarcó las inversiones como parte de la estrategia para hacer justicia territorial a Santa Rosa Jáuregui, la delegación más extensa del municipio y donde la administración ha destinado mil 500 millones de pesos para obras prioritarias desde el inicio de la gestión.
El alcalde aseguró que el Foro Querétaro convertirá a la delegación en el nuevo polo de desarrollo turístico, de entretenimiento y deportivo de la capital queretana.
El edil mantiene comunicación permanente con el INDEREQ para definir el proyecto deportivo del Parque Bicentenario y aseguró que la dependencia estatal acompaña los trabajos del municipio capital.
La rehabilitación del recinto comprende también la construcción de canchas adicionales y la mejora de los espacios de recreación familiar que ya operan dentro del parque.