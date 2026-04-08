Querétaro, 8 de abril de 2026. —El Parque Bicentenario incrementó cerca de 30 por ciento su afluencia tras la rehabilitación de sus principales atracciones, con jornadas pico que alcanzaron 15 mil visitantes frente a los 10 mil habituales, informó el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera.

El alcalde detalló que el Sábado de Gloria el recinto ubicado en Santa Rosa Jáuregui superó su máximo histórico previo al recibir 5 mil personas en una sola jornada, una cifra que rebasa los 3 mil asistentes que se contabilizaban en los mejores días anteriores.

El recinto operó durante años con varias de sus atracciones principales fuera de servicio, situación que se modificó a partir de la rehabilitación del Parque Bicentenario anunciada en febrero pasado por la administración municipal, que entonces reportaba 60 por ciento de avance en los trabajos sobre la montaña rusa y el barco pirata.

Ambas atracciones forman parte del paquete de juegos mecánicos que volvió a funcionar en las semanas previas a la temporada vacacional.

Macías Olvera aseguró que se invirtieron alrededor de 10 millones de pesos en una primera etapa de rehabilitación, monto que supera los 8 millones reportados al inicio de los trabajos.

La administración municipal contempla continuar el rescate del parque por etapas, priorizando infraestructura que llevaba años inactiva. A inicios de abril, el municipio confirmó la reapertura de la montaña rusa y ocho atracciones más, entre ellas el tobogán del parque acuático, que permanecía fuera de servicio desde hacía nueve años.

"Hoy este parque que estaba abandonado y que era una joya de la ciudad, hoy está más bonito que nunca", afirmó el edil al detallar las cifras de afluencia.

El presidente municipal destacó que la recuperación del recinto demuestra que la rehabilitación de las atracciones ya muestra resultados concretos en el flujo de familias queretanas que regresan al espacio recreativo.

Parque Bicentenario consolida polo recreativo en el norte de Querétaro

El alcalde indicó que el esfuerzo no se limita a ampliar la oferta de entretenimiento, sino que busca generar derrama económica en la zona al atraer visitantes y fomentar inversión pública y privada en la demarcación.

El recinto, único espacio recreativo de gran formato operado por el Municipio de Querétaro, también funcionará como sede permanente del Festival de Comunidades Extranjeras, evento confirmado por la Secretaría de Turismo municipal tras el crecimiento registrado en su edición 2025.

¿Qué eventos albergará el Parque Bicentenario en los próximos meses?

Macías Olvera subrayó que el rescate del parque se enmarca en una visión integral para desarrollar un nuevo polo de actividades recreativas, deportivas y culturales en el norte de la ciudad, con espacios capaces de recibir eventos masivos.

Como parte de esa estrategia, el recinto albergará del 30 de abril al 3 de mayo el Festival de Comunidades Extranjeras con temática mundialista, un encuentro multicultural que el año pasado reunió a más de 50 países y cerca de 60 mil asistentes, según información de la administración municipal.