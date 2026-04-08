Querétaro, 8 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González respaldó la actuación de la Policía Estatal en los partidos de Gallos Blancos en el estadio Corregidora y respondió a los señalamientos vertidos en redes sociales que cuestionan presuntos actos de represión durante los operativos.
El mandatario rechazó que existan casos de violencia documentados y sostuvo que la prioridad de su administración es preservar el recinto como un espacio familiar, en línea con la decisión de mantener vetada a la barra organizada del club queretano.
"Tenemos muy buena policía, una policía muy capaz y por algo después de lo que sucedió el 5 de marzo hemos sido reconocidos como un estadio muy seguro", afirmó el gobernador al ser cuestionado sobre las quejas que han circulado en plataformas digitales.
Kuri vinculó el reconocimiento actual del Corregidora con el trabajo policial desplegado tras los hechos violentos de 2022, cuando una trifulca entre aficionados de Gallos y Atlas dejó decenas de personas heridas y derivó en sanciones internacionales para el club, episodio que Rotativo documentó en su momento.
El gobernador Mauricio Kuri González defendió la actuación de la Policía Estatal en los partidos de Gallos Blancos. Infografía: Rotativo.El mandatario insistió en que el modelo de estadio familiar es un compromiso compartido con la directiva del club queretano. "Lo más importante es que nuestro estadio siga siendo un estadio de familia, un estadio donde la gente se sienta cómoda, feliz, como lo ha sido hasta ahora", expresó durante el encuentro con medios.
Reiteró que ya no se permitirá que se cante ni que se manifieste la porra como ocurría en años previos, y precisó que esa atribución corresponde a la administración del equipo, mientras que al gobierno estatal le toca acompañar para evitar incidentes.
La postura del gobernador llega después de varias semanas en las que usuarios en redes sociales han difundido videos y testimonios que cuestionan la actuación de elementos estatales durante los partidos como local del equipo queretano.
Kuri descartó que estas denuncias se hayan traducido en hechos verificables de violencia institucional y subrayó que el esquema de seguridad para los encuentros se mantiene tras la prohibición de barras organizadas que él mismo confirmó al inicio del Torneo Clausura 2026.
El operativo vigente para los partidos de Gallos contempla la presencia de la Policía Estatal al interior del inmueble y de la Policía Municipal en el exterior, además de la coordinación con Protección Civil, áreas de movilidad y bomberos, conforme al protocolo interinstitucional aplicado en la temporada 2026. La directiva del club también ajustó su esquema de seguridad privada e incorporó un nuevo responsable del área interna del estadio.