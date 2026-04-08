Kuri respalda operativos policiales en partidos de Gallos en Querétaro

El gobernador descarta casos de violencia y reitera el modelo de estadio familiar para Gallos Blancos.

Mauricio Kuri durante conferencia donde respaldó el operativo policial en el estadio Corregidora de Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González defendió la actuación de la Policía Estatal en los partidos de Gallos Blancos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González respaldó la actuación de la Policía Estatal en los partidos de Gallos Blancos en el estadio Corregidora y respondió a los señalamientos vertidos en redes sociales que cuestionan presuntos actos de represión durante los operativos.

El mandatario rechazó que existan casos de violencia documentados y sostuvo que la prioridad de su administración es preservar el recinto como un espacio familiar, en línea con la decisión de mantener vetada a la barra organizada del club queretano.

"Tenemos muy buena policía, una policía muy capaz y por algo después de lo que sucedió el 5 de marzo hemos sido reconocidos como un estadio muy seguro", afirmó el gobernador al ser cuestionado sobre las quejas que han circulado en plataformas digitales.

Kuri vinculó el reconocimiento actual del Corregidora con el trabajo policial desplegado tras los hechos violentos de 2022, cuando una trifulca entre aficionados de Gallos y Atlas dejó decenas de personas heridas y derivó en sanciones internacionales para el club, episodio que Rotativo documentó en su momento.

Mauricio Kuri durante conferencia donde respald\u00f3 el operativo policial en el estadio Corregidora de Quer\u00e9taro El gobernador Mauricio Kuri González defendió la actuación de la Policía Estatal en los partidos de Gallos Blancos. Infografía: Rotativo.

El mandatario insistió en que el modelo de estadio familiar es un compromiso compartido con la directiva del club queretano. "Lo más importante es que nuestro estadio siga siendo un estadio de familia, un estadio donde la gente se sienta cómoda, feliz, como lo ha sido hasta ahora", expresó durante el encuentro con medios.

Reiteró que ya no se permitirá que se cante ni que se manifieste la porra como ocurría en años previos, y precisó que esa atribución corresponde a la administración del equipo, mientras que al gobierno estatal le toca acompañar para evitar incidentes.

La postura del gobernador llega después de varias semanas en las que usuarios en redes sociales han difundido videos y testimonios que cuestionan la actuación de elementos estatales durante los partidos como local del equipo queretano.

Kuri descartó que estas denuncias se hayan traducido en hechos verificables de violencia institucional y subrayó que el esquema de seguridad para los encuentros se mantiene tras la prohibición de barras organizadas que él mismo confirmó al inicio del Torneo Clausura 2026.

El operativo vigente para los partidos de Gallos contempla la presencia de la Policía Estatal al interior del inmueble y de la Policía Municipal en el exterior, además de la coordinación con Protección Civil, áreas de movilidad y bomberos, conforme al protocolo interinstitucional aplicado en la temporada 2026. La directiva del club también ajustó su esquema de seguridad privada e incorporó un nuevo responsable del área interna del estadio.

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