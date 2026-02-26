Saldo blanco en La Corregidora tras operativo por México vs Islandia

Autoridades de tres órdenes de gobierno coordinan operativo exitoso para el partido internacional.

Estadio La Corregidora de Quer\u00e9taro durante el operativo de seguridad para el partido M\u00e9xico vs Islandia con saldo blanco

Elementos de los tres \u00f3rdenes de gobierno mantuvieron el operativo activo antes, durante y despu\u00e9s del encuentro internacional en Quer\u00e9taro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 26, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro — 26 de febrero de 2026. —Seis anillos de seguridad desplegados en el Estadio La Corregidora permitieron que el partido amistoso entre México e Islandia concluyera sin incidentes, con miles de familias queretanas disfrutando el encuentro internacional en un ambiente de orden y tranquilidad.

El operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— se mantuvo activo antes, durante y después del juego.

Estadio La Corregidora de Quer\u00e9taro durante el operativo de seguridad para el partido M\u00e9xico vs Islandia con saldo blanco Elementos de los tres órdenes de gobierno mantuvieron el operativo activo antes, durante y después del encuentro internacional en Querétaro.

No es la primera vez que La Corregidora recibe eventos de esta magnitud con resultados similares. El operativo México vs Islandia en La Corregidora se sumó a una serie de despliegues de seguridad que las autoridades queretanas han implementado en partidos internacionales, consolidando al inmueble como una sede con historial de sana convivencia entre los asistentes.

El esquema de seis anillos concéntricos permitió segmentar el acceso y el flujo de asistentes desde los puntos de concentración hasta el interior del estadio.

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y corporaciones municipales participaron en la coordinación del operativo de seguridad en La Corregidora, cubriendo accesos vehiculares, peatonales y zonas aledañas al recinto.

Estadio La Corregidora de Quer\u00e9taro durante el operativo de seguridad para el partido M\u00e9xico vs Islandia con saldo blanco Elementos de los tres órdenes de gobierno mantuvieron el operativo activo antes, durante y después del encuentro internacional en Querétaro.

Querétaro consolida protocolo de seguridad en partidos internacionales

Las familias que asistieron al encuentro reportaron condiciones de tranquilidad a lo largo de toda la jornada. El despliegue incluyó labores de supervisión y resguardo en los alrededores del estadio para garantizar una salida ordenada una vez concluido el partido, lo que evitó incidentes tanto dentro como fuera del inmueble.

Estadio La Corregidora de Quer\u00e9taro durante el operativo de seguridad para el partido M\u00e9xico vs Islandia con saldo blanco Elementos de los tres órdenes de gobierno mantuvieron el operativo activo antes, durante y después del encuentro internacional en Querétaro.

La POES Querétaro informó que el resultado del operativo se consideró exitoso, con saldo blanco al cierre de la actividad. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno destacaron la coordinación interinstitucional como factor clave del resultado.

gobiernoseguridaddeportesfutbol

Reciente

Secretaria del Trabajo Liliana San Martín Castillo reporta incrementos salariales de hasta 7.5 por ciento en Querétaro con cero huelgas estalladas
San Juan del Río

Incrementos salariales de hasta 7.5% en Querétaro; cero huelgas estalladas

Secretaria del Trabajo reporta 30 revisiones colectivas en curso, todas resueltas por conciliación.

Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Municipal del PAN en San Juan del Río, durante recorrido con militantes
San Juan del Río

PAN San Juan del Río alista estructura electoral rumbo al 2027

Comité Municipal realiza recorridos con militantes y define métodos de selección de candidatos.

Punto de venta de Viviendas del Bienestar del Infonavit en San Juan del Río, Querétaro, desarrollo Prados de San Juan
San Juan del Río

Infonavit abre punto de venta de Viviendas del Bienestar en San Juan del Río

Infonavit ofrece orientación y venta directa de viviendas a derechohabientes con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Jornada de refrendo de licencias de alcoholes en San Juan del Río con comerciantes y funcionarios de gobierno
San Juan del Río

San Juan del Río tiene 680 licencias de alcoholes vigentes

Gobierno estatal acerca trámites de refrendo a titulares de restaurantes, bares y misceláneas.