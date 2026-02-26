Querétaro — 26 de febrero de 2026. —Seis anillos de seguridad desplegados en el Estadio La Corregidora permitieron que el partido amistoso entre México e Islandia concluyera sin incidentes, con miles de familias queretanas disfrutando el encuentro internacional en un ambiente de orden y tranquilidad.
El operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— se mantuvo activo antes, durante y después del juego.
Elementos de los tres órdenes de gobierno mantuvieron el operativo activo antes, durante y después del encuentro internacional en Querétaro.
No es la primera vez que La Corregidora recibe eventos de esta magnitud con resultados similares. El operativo México vs Islandia en La Corregidora se sumó a una serie de despliegues de seguridad que las autoridades queretanas han implementado en partidos internacionales, consolidando al inmueble como una sede con historial de sana convivencia entre los asistentes.
El esquema de seis anillos concéntricos permitió segmentar el acceso y el flujo de asistentes desde los puntos de concentración hasta el interior del estadio.
Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y corporaciones municipales participaron en la coordinación del operativo de seguridad en La Corregidora, cubriendo accesos vehiculares, peatonales y zonas aledañas al recinto.
Querétaro consolida protocolo de seguridad en partidos internacionales
Las familias que asistieron al encuentro reportaron condiciones de tranquilidad a lo largo de toda la jornada. El despliegue incluyó labores de supervisión y resguardo en los alrededores del estadio para garantizar una salida ordenada una vez concluido el partido, lo que evitó incidentes tanto dentro como fuera del inmueble.
La POES Querétaro informó que el resultado del operativo se consideró exitoso, con saldo blanco al cierre de la actividad. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno destacaron la coordinación interinstitucional como factor clave del resultado.