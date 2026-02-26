Remiten a 15 personas por faltas administrativas en partido México vs Islandia en Querétaro

Autoridades remiten a 15 infractores por alcohol, reventa y cobros indebidos durante el amistoso en el Estadio La Corregidora.

Operativo de seguridad pública durante partido México vs Islandia por faltas administrativas en Estadio La Corregidora Querétaro

Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó sobre las remisiones al juzgado cívico.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 26, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 26 de febrero de 2026. — Un total de 15 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas cometidas durante el partido amistoso entre México e Islandia, disputado la noche del miércoles en el Estadio La Corregidora.

Las infracciones incluyeron consumo de bebidas alcohólicas en los accesos, reventa de boletos y cobros indebidos por parte de franeleros en estacionamientos aledaños al inmueble, informó el secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz.

El encuentro formó parte de la preparación de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026. Pese a la afluencia de aficionados, las autoridades municipales reportaron que no se registraron incidentes que pusieran en riesgo la integridad de los asistentes, por lo que el evento concluyó con saldo blanco en materia de seguridad pública.

Ferrusca Ortiz explicó que los operativos desplegados en la zona del estadio permitieron detectar a personas que pretendían ingresar mientras consumían alcohol, así como a revendedores y a grupos de franeleros que realizaban cobros irregulares en estacionamientos cercanos.

"Captamos también a algunos denominados organizados como franeleros, que estaban haciendo cobros en el estacionamiento", detalló.

El funcionario precisó que dichas conductas infringen el reglamento de justicia cívica municipal, ya que alteran el orden público y afectan a quienes acuden a disfrutar del espectáculo deportivo.

En ese sentido, la dependencia mantiene vigilancia permanente en eventos masivos para prevenir abusos contra los asistentes.

15 remitidos al juzgado cívico tras partido en Querétaro

"Entre todas estas personas que infringían el reglamento de justicia cívica, mandamos 15 personas al juzgado cívico", puntualizó el secretario, quien agregó que el balance general del operativo fue positivo.

Más allá de las faltas administrativas, no hubo situaciones que comprometieran la seguridad de las familias que asistieron al partido amistoso.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró que seguirá aplicando operativos de este tipo en futuros eventos deportivos y de alta concentración ciudadana en el municipio de Querétaro, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y sancionar conductas que vulneren la convivencia.

