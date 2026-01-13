Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González confirmó que durante los próximos dos años no se permitirá el ingreso de barras o porras organizadas al Estadio Corregidora en los partidos de Gallos Blancos como local, con el objetivo de preservar un ambiente familiar y seguro para las y los asistentes.

El mandatario explicó que esta decisión forma parte de los acuerdos alcanzados con la directiva del club queretano ante el arranque del Torneo Clausura 2026 y la cercanía del partido de la Selección Nacional programado para febrero.

Kuri González señaló que ha mantenido diálogo constante con el presidente de Gallos Blancos para garantizar condiciones de seguridad dentro y fuera del estadio. Destacó que el club queretano cuenta con proyectos importantes para este año, aunque algunos se mantienen como temas internos que corresponde anunciar a la directiva del equipo.

"No habrá barras, queremos que el estadio siga siendo familiar. Quedamos que la barra no va a seguir, por lo menos en los próximos dos años como gobernador", afirmó Mauricio Kuri González durante conferencia de prensa.

En cuanto a las remodelaciones del Estadio Corregidora, el gobernador informó que existen inversiones conjuntas entre el gobierno estatal, el municipio de Corregidora y el propio club.

Precisó que el gobierno del estado ya destinó alrededor de 7 millones de pesos, además de aportaciones municipales y del equipo, aunque el monto exacto deberá ser confirmado por la Oficialía Mayor.

El mandatario destacó que el objetivo es fortalecer la infraestructura deportiva sin perder de vista la convivencia familiar, especialmente ante eventos de alto perfil como el partido de la Selección Mexicana que se jugará en el Corregidora durante febrero. Expresó su confianza en que Gallos Blancos tenga un mejor desempeño deportivo durante este 2026.

Kuri González subrayó que la decisión de prohibir el acceso de barras organizadas responde a la necesidad de garantizar que las familias queretanas puedan asistir con tranquilidad a los partidos del equipo local, sin riesgos que pongan en peligro la convivencia pacífica en el inmueble deportivo.