Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobierno de Querétaro invirtió 7 millones de pesos en la remodelación del Estadio Corregidora, en un esfuerzo conjunto con el municipio y el equipo Gallos Blancos previo al inicio del Torneo Clausura 2026 y al partido de la Selección Mexicana programado para febrero.
El gobernador Mauricio Kuri González informó que el municipio de Corregidora también destinará recursos adicionales, al igual que la directiva del club queretano.
El mandatario detalló que sostuvo reuniones con el presidente del equipo Gallos Blancos a finales de 2025 para establecer compromisos de inversión conjunta que permitan mejorar las instalaciones del inmueble deportivo.
Aunque no precisó el monto total de la inversión tripartita, confirmó que el estadio contará con mejoras significativas antes del partido inaugural del equipo queretano como local.
Kuri González anunció que el Estadio Corregidora mantendrá su perfil de estadio familiar, al confirmar que la barra de animación no podrá ingresar al menos durante los próximos dos años de su administración. Esta decisión busca garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que asisten a los partidos del equipo local.
"Queremos que siga siendo un estadio familiar. Tuvimos muy buenas pláticas con el presidente del equipo y tienen muy buenos proyectos, pero me corresponde a ellos darlos a conocer porque son temas privados", expresó el gobernador Mauricio Kuri González.
El mandatario adelantó que el partido de la Selección Mexicana en febrero será un evento importante para Corregidora y para Querétaro, por lo que las autoridades trabajan coordinadamente para garantizar que las instalaciones estén en óptimas condiciones. Expresó su confianza en que Gallos Blancos tenga un mejor desempeño durante este 2026.