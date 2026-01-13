Las pruebas realizadas este miércoles por los servicios médicos del Real Madrid confirmaron el diagnóstico tras una resonancia magnética. El parte médico señala que Mbappé queda pendiente de evolución sin especificar una fecha concreta de regreso, aunque fuentes cercanas al club estiman que la recuperación completa podría extenderse hasta fines de enero.

La lesión llegó de forma inesperada, ya que el atacante había participado con normalidad en el entrenamiento abierto al público del martes, donde no mostró aparentes molestias. Sin embargo, las pruebas posteriores revelaron el problema en su rodilla izquierda, explicó el cuerpo técnico merengue.

"Vamos a ir apurando los plazos. Es mucho de sensaciones y vamos a hacer todo lo posible para que pueda estar listo lo antes posible. ¿Cuándo es? Esa es la pregunta. No lo sé. Esperamos", declaró Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, durante su comparecencia ante los medios.

Calendario apretado complica el panorama

Además del derbi contra el Atlético, Mbappé se perderá el partido de este domingo ante el Real Betis por LaLiga, donde los blancos buscan recortar la distancia de cuatro puntos con el líder Barcelona. De avanzar a la final de la Supercopa, programada para el 11 de enero, su presencia también está descartada.

El calendario posterior incluye compromisos ante Levante el 17 de enero por Copa del Rey y contra el Mónaco el 20 de enero por la Liga de Campeones, duelos donde su disponibilidad permanece en duda.

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid con 18 goles esta temporada. Foto: X Real Madrid

En el peor escenario, el francés podría perderse entre cinco y seis partidos durante enero, precisaron fuentes deportivas consultadas por ESPN.

La ausencia del astro galo representa un golpe significativo para un equipo que ya arrastra múltiples bajas. Dani Carvajal, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold y Federico Valverde se encuentran lesionados, mientras que Brahim Díaz está concentrado con Marruecos en la Copa Africana de Naciones, donde ya clasificó a octavos de final tras vencer a Tanzania.

Dependencia goleadora del francés

Los números evidencian la importancia de Mbappé para el esquema merengue. El delantero acumula 18 goles esta temporada y lidera la tabla de artilleros de la Liga 2025 con 39 tantos.

En la Liga de Campeones aporta nueve anotaciones en seis partidos, tres más que Erling Haaland y Victor Osimhen, sus más cercanos perseguidores.

"La gestión con jugadores que siempre están pensando en ayudar al equipo es fácil. Con futbolistas ambiciosos, que siempre quieren ganar, también. Tomar decisiones es mi trabajo y las asumo yo", aseguró Alonso al ser cuestionado sobre si la lesión se debió a una mala gestión de minutos.

Derbi clave en Arabia Saudita

El Real Madrid debutará en la Supercopa contra un Atlético de Madrid que llega con confianza tras haberlo vencido 5-2 en el primer derbi de la temporada disputado en septiembre. Los colchoneros buscan su segundo título desde 2014, cuando derrotaron a los blancos con Diego Simeone en el banquillo.

El encuentro se disputará a las 20:00 horas de España (22:00 horas locales) en el estadio King Abdullah Sports City con capacidad para más de 60 mil espectadores.

La otra semifinal enfrentará al Barcelona contra el Athletic Club el miércoles 7 de enero, mientras que la final está programada para el domingo 11.

Alonso busca alternativas ofensivas

Ante la ausencia de Mbappé, el técnico español deberá recurrir a Rodrygo y Vinicius Junior como principales referencias ofensivas, aunque ambos brasileños han mostrado irregularidad en lo que va de temporada. La reciente cesión de Endrick complica aún más las opciones de recambio en ataque.

El joven canterano Gonzalo García emerge como alternativa tras brillar en el debut liguero del año, donde marcó un triplete ante el Betis en ausencia del francés. "Ahora hay que ver la evolución y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que llegue lo antes posible", enfatizó Alonso.

Récord histórico antes de la lesión

Mbappé cerró 2025 con una cifra histórica al marcar 59 goles en el año natural, igualando el récord establecido por Cristiano Ronaldo en 2013, en apenas su primer año completo con el club.

El francés acumula 73 tantos en 83 partidos con la camiseta blanca, consolidándose como la principal referencia goleadora del equipo.

Las casas de apuestas ajustaron sus pronósticos tras conocerse la lesión. Barcelona aparece como favorito para conquistar la Supercopa con cuota de 2.10, seguido por el Atlético (3.50) y el Real Madrid (3.80), según reportaron medios especializados.

El Real Madrid persigue su quinta final consecutiva en este torneo y aspira a conquistar su tercera Supercopa durante esta secuencia, aunque la ausencia de su máxima estrella complica significativamente las aspiraciones merengues en Arabia Saudita.