Querétaro mantiene restricciones en estadio Corregidora para 2026

El gobierno estatal confirmó que la venta de bebidas alcohólicas se permitirá hasta 15 minutos antes del final y la porra de Gallos Blancos no podrá ingresar al estadio.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, durante conferencia sobre operativos de seguridad deportiva en el estado.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, durante conferencia sobre operativos de seguridad deportiva en el estado.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 14, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 14 de enero de 2026. — El gobierno estatal mantendrá el esquema de seguridad aplicado en temporadas anteriores para los partidos de Gallos Blancos en el estadio Corregidora, ubicado en Querétaro.

El protocolo incluye restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, que se permitirá únicamente hasta 15 minutos antes de que concluya el segundo tiempo, y la exclusión permanente de la porra del club, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

Las autoridades estatales y municipales realizaron una reunión de coordinación con la directiva del Club Querétaro para revisar los operativos de cara al partido del miércoles 14 de enero ante los Xolos de Tijuana.

El funcionario precisó que la Policía Estatal permanecerá al interior del inmueble, mientras que la Policía Municipal resguardará el exterior del estadio.

Se aplica protocolo de seguridad para partidos de Gallos Blancos 2026. Se aplica protocolo de seguridad para partidos de Gallos Blancos 2026. rotativo.com.mx

El operativo garantiza la seguridad de los asistentes mediante la participación de Protección Civil estatal y municipal, cuerpos de emergencia, áreas de movilidad y Bomberos, explicó el titular de la dependencia. La directiva del club realizó ajustes en el esquema de seguridad privada del estadio, incluido el cambio del responsable de la seguridad interna.

"La porra de Gallos Blancos no podrá acceder al estadio", aseguró Gudiño Torres. La decisión fue tomada por la nueva directiva y cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado.

El funcionario agregó que, aunque ha habido acercamientos con integrantes de este grupo, no se ha presentado ningún proyecto formal que permita reconsiderar la medida.

El secretario de Gobierno enfatizó que los operativos continuarán realizándose de manera interinstitucional para garantizar el desarrollo ordenado y seguro de los encuentros. La medida de exclusión de la porra se mantendrá durante la actual administración estatal.

