Querétaro suma 10 mil luminarias LED en gestión Felifer Macías

Querétaro, 21 de mayo de 2026. --- Diez mil luminarias LED y solares acumula el municipio de Querétaro desde el arranque de la administración de Felipe Fernando Macías Olvera en octubre de 2024, balance que el alcalde presentó como parte de la estrategia de seguridad vinculada a iluminación pública en distintos puntos de la capital queretana.
El balance previo presentado por el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, había contabilizado 9 mil 49 luminarias colocadas entre marzo y diciembre de 2025 con una inversión cercana a 80 millones de pesos en vialidades como Bernardo Quintana, Paseo de la República, Avenida Zaragoza, Centro Sur y Fray Luis de León.
Cuadrillas de Servicios Públicos Municipales colocan postes y lámparas LED en vialidades de la capital queretana. rotativo.com.mx
A esa cifra se suman, según el reporte municipal, más de 400 lámparas instaladas entre enero y mayo de 2026 en zonas como la carretera a Huimilpan, Pirineos, Constituyentes Fovissste, El Retablo y Bosques de la Hacienda, además de 6 mil acciones de mantenimiento desglosadas en 3 mil 60 correctivos, 2 mil 641 preventivos y mil 108 postes pintados.
El despliegue ocurre en un contexto donde la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del cuarto trimestre de 2025 ubicó al alumbrado público insuficiente como la cuarta queja ciudadana en Querétaro capital, señalada por 60.8 por ciento de los habitantes encuestados por INEGI.
Cuadrillas de Servicios Públicos Municipales colocan postes y lámparas LED en vialidades de la capital queretana. rotativo.com.mx
La meta declarada para el cierre de 2026 contempla la instalación de 5 mil luminarias solares adicionales mediante rehabilitación del alumbrado existente y nuevos puntos en el acceso a Altos de Juriquilla, Peña Flor, Libramiento Norponiente, Fray Junípero Serra y Paseo Querétaro, además de modernización LED en Avenida Universidad, Ezequiel Montes y calles del Centro Histórico.