Querétaro suma 10 mil luminarias LED en gestión Felifer Macías

El municipio reporta 400 lámparas instaladas en lo que va del año y proyecta 5 mil más antes del cierre de 2026.

Cuadrilla de Servicios Públicos Municipales instala luminaria LED en vialidad de la capital queretana durante 2026

Cuadrillas de Servicios Públicos Municipales colocan postes y lámparas LED en vialidades de la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 21 de mayo de 2026. --- Diez mil luminarias LED y solares acumula el municipio de Querétaro desde el arranque de la administración de Felipe Fernando Macías Olvera en octubre de 2024, balance que el alcalde presentó como parte de la estrategia de seguridad vinculada a iluminación pública en distintos puntos de la capital queretana.

El balance previo presentado por el secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa, había contabilizado 9 mil 49 luminarias colocadas entre marzo y diciembre de 2025 con una inversión cercana a 80 millones de pesos en vialidades como Bernardo Quintana, Paseo de la República, Avenida Zaragoza, Centro Sur y Fray Luis de León.

Cuadrilla de Servicios P\u00fablicos Municipales instala luminaria LED en vialidad de la capital queretana durante 2026 Cuadrillas de Servicios Públicos Municipales colocan postes y lámparas LED en vialidades de la capital queretana. rotativo.com.mx

A esa cifra se suman, según el reporte municipal, más de 400 lámparas instaladas entre enero y mayo de 2026 en zonas como la carretera a Huimilpan, Pirineos, Constituyentes Fovissste, El Retablo y Bosques de la Hacienda, además de 6 mil acciones de mantenimiento desglosadas en 3 mil 60 correctivos, 2 mil 641 preventivos y mil 108 postes pintados.

El despliegue ocurre en un contexto donde la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del cuarto trimestre de 2025 ubicó al alumbrado público insuficiente como la cuarta queja ciudadana en Querétaro capital, señalada por 60.8 por ciento de los habitantes encuestados por INEGI.

Cuadrilla de Servicios P\u00fablicos Municipales instala luminaria LED en vialidad de la capital queretana durante 2026 Cuadrillas de Servicios Públicos Municipales colocan postes y lámparas LED en vialidades de la capital queretana. rotativo.com.mx

La meta declarada para el cierre de 2026 contempla la instalación de 5 mil luminarias solares adicionales mediante rehabilitación del alumbrado existente y nuevos puntos en el acceso a Altos de Juriquilla, Peña Flor, Libramiento Norponiente, Fray Junípero Serra y Paseo Querétaro, además de modernización LED en Avenida Universidad, Ezequiel Montes y calles del Centro Histórico.

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