USEBEQ lleva taller de crianza a 186 familias en Jalpan

Jornada de tres días recorrerá Jalpan, Cadereyta, San Juan del Río y la capital queretana.

Madres y padres de familia en taller Crianzas Responsables de USEBEQ en Jalpan de Serra, Querétaro

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de USEBEQ, encabezó el arranque del taller en Jalpan de Serra.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalpan de Serra, 21 de mayo de 2026. — Ciento ochenta y seis madres y padres de familia de la Sierra Gorda queretana abrieron este jueves en Jalpan de Serra el taller "Crianzas Responsables", primera parada de una jornada de tres días con la que la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) busca sensibilizar a mil tutores sobre prevención y formación en casa.

La coordinadora general del organismo, Irene Quintanar Mejía, encabezó el arranque en el municipio serrano.

El operativo formativo es la cuarta línea visible de USEBEQ en lo que va de 2026, tras la cuarta sesión CTE con más de 15 mil docentes y los procesos de inscripción al ciclo escolar nuevo.

La dependencia coloca ahora a las familias en el centro del trabajo preventivo, con un esquema que se replicará en otras tres regiones educativas del estado.

"Hoy este taller no es casualidad, hemos hecho mucho trabajo en algo que se dedica a hacer la escuela y se llama prevención. Necesitamos fortalecer la familia, necesitamos fortalecer el pilar fundamental de la formación de nuestros jóvenes y trabajar el tema de valores", afirmó Quintanar Mejía durante el arranque en Jalpan.

Madres y padres de familia en taller Crianzas Responsables de USEBEQ en Jalpan de Serra, Quer\u00e9taro Ciento ochenta y seis madres y padres de la Sierra Gorda participaron en la primera jornada formativa del esquema. rotativo.com.mx

Tras la sede serrana, el taller recorrerá Cadereyta de Montes, San Juan del Río y Querétaro capital, las cuatro regiones operativas del organismo educativo.

El esquema se suma al trabajo formativo con familias que arrancó junto con el ciclo 2026-2027 y completa el binomio escuela-hogar que la dependencia ha colocado como eje de su estrategia preventiva.

La coordinadora atribuyó el énfasis en el componente familiar a una instrucción directa del gobernador Mauricio Kuri González, a quien describió como "muy preocupado por el bienestar de nuestras infancias", y dijo que el gabinete estatal trabaja en conjunto para fortalecer a las familias queretanas.

Esta semana también está vigente el reconocimiento estatal directivos que la USEBEQ presentó en enero para personal con cinco años o más en funciones de mando.

Hasta la fecha, el organismo educativo acumula seis mil 566 madres, padres o tutores sensibilizados en 136 escuelas públicas de educación básica de la entidad, según cifras presentadas por la propia dependencia durante el arranque en Jalpan.

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