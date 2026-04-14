Validación de lugares USEBEQ: 3 días para confirmar espacio escolar en Querétaro

Padres y tutores tienen tres días para confirmar espacios en said.usebeq.edu.mx del ciclo 2026-2027.

Portal said.usebeq.edu.mx abierto para validación de lugares escolares del ciclo 2026-2027 en Querétaro

El portal said.usebeq.edu.mx concentra el trámite en línea del 15 al 17 de abril para las familias queretanas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de abril de 2026. — Tres días tienen las familias queretanas para validar en línea el lugar asignado a sus hijos en preescolar, primaria y secundaria pública, o perderlo.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) abrió del 15 al 17 de abril el portal said.usebeq.edu.mx para que madres, padres y tutores acepten los resultados de la segunda asignación del ciclo escolar 2026-2027, correspondientes a aspirantes a 2º y 3º de preescolar, 1º de primaria y 1º de secundaria que rechazaron su preasignación inicial durante el proceso de febrero.

El esquema repite el formato aplicado en ciclos anteriores. En la validación final de lugares del ciclo 2025-2026, la USEBEQ fijó una ventana de tres días con la misma condición inflexible: el espacio no confirmado queda disponible para otro estudiante sin posibilidad de recuperación. La dependencia no precisó cuántos aspirantes participan en esta segunda asignación del ciclo 2026-2027 ni cuántos lugares permanecen disponibles por municipio.

Una vez validado el espacio vía internet, las familias deben contactar a la escuela asignada a través del correo electrónico que aparece en la ficha de validación para formalizar la inscripción. El trámite se cierra sin margen: aceptado el lugar, no se admiten cambios posteriores. Quedan fuera del periodo quienes no ingresen al portal o no completen el contacto con el plantel.

Criterios de la segunda asignación USEBEQ

La distribución de espacios en esta etapa se rige por cuatro factores: disponibilidad real de lugares, si el aspirante presenta barreras para el aprendizaje, si tiene hermanos inscritos en la escuela deseada y, exclusivamente para secundaria, los resultados del primer trimestre del ciclo 2025-2026.

La ponderación específica entre los cuatro criterios no fue detallada por la USEBEQ, que tampoco informó cuántos aspirantes quedaron fuera de su primera opción en el arranque del proceso de preinscripciones del 3 al 13 de febrero.

¿Cómo resolver dudas sobre la validación?

Como en ciclos previos, los trámites se realizan únicamente en línea. La atención a padres, madres y tutores se brinda a través del asistente digital Qrobot: basta enviar la palabra "Hola" al número 442 144 3740 en horario de 9:00 a 14:00 horas. No hay módulos presenciales ni ventanillas alternas para esta etapa del proceso.

El calendario de validación se ubica dentro de un ciclo 2026-2027 que la USEBEQ ha descrito como de cobertura garantizada para todos los aspirantes.

La dependencia, encabezada por la coordinadora general Irene Quintanar Mejía, ha centrado su operación reciente en acciones como la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar con más de 15 mil docentes, además del seguimiento al horario invernal en planteles de zonas altas.

La institución no ha emitido hasta el momento un balance público sobre el volumen de rechazos registrados en la preasignación de febrero, información que permitiría dimensionar el tamaño de esta segunda asignación de abril.

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