Querétaro, 14 de abril de 2026. — Tres días tienen las familias queretanas para validar en línea el lugar asignado a sus hijos en preescolar, primaria y secundaria pública, o perderlo.

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) abrió del 15 al 17 de abril el portal said.usebeq.edu.mx para que madres, padres y tutores acepten los resultados de la segunda asignación del ciclo escolar 2026-2027, correspondientes a aspirantes a 2º y 3º de preescolar, 1º de primaria y 1º de secundaria que rechazaron su preasignación inicial durante el proceso de febrero.

El esquema repite el formato aplicado en ciclos anteriores. En la validación final de lugares del ciclo 2025-2026, la USEBEQ fijó una ventana de tres días con la misma condición inflexible: el espacio no confirmado queda disponible para otro estudiante sin posibilidad de recuperación. La dependencia no precisó cuántos aspirantes participan en esta segunda asignación del ciclo 2026-2027 ni cuántos lugares permanecen disponibles por municipio.

Una vez validado el espacio vía internet, las familias deben contactar a la escuela asignada a través del correo electrónico que aparece en la ficha de validación para formalizar la inscripción. El trámite se cierra sin margen: aceptado el lugar, no se admiten cambios posteriores. Quedan fuera del periodo quienes no ingresen al portal o no completen el contacto con el plantel.

Criterios de la segunda asignación USEBEQ

La distribución de espacios en esta etapa se rige por cuatro factores: disponibilidad real de lugares, si el aspirante presenta barreras para el aprendizaje, si tiene hermanos inscritos en la escuela deseada y, exclusivamente para secundaria, los resultados del primer trimestre del ciclo 2025-2026.

La ponderación específica entre los cuatro criterios no fue detallada por la USEBEQ, que tampoco informó cuántos aspirantes quedaron fuera de su primera opción en el arranque del proceso de preinscripciones del 3 al 13 de febrero.

¿Cómo resolver dudas sobre la validación?

Como en ciclos previos, los trámites se realizan únicamente en línea. La atención a padres, madres y tutores se brinda a través del asistente digital Qrobot: basta enviar la palabra "Hola" al número 442 144 3740 en horario de 9:00 a 14:00 horas. No hay módulos presenciales ni ventanillas alternas para esta etapa del proceso.

El calendario de validación se ubica dentro de un ciclo 2026-2027 que la USEBEQ ha descrito como de cobertura garantizada para todos los aspirantes.

La dependencia, encabezada por la coordinadora general Irene Quintanar Mejía, ha centrado su operación reciente en acciones como la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar con más de 15 mil docentes, además del seguimiento al horario invernal en planteles de zonas altas.

La institución no ha emitido hasta el momento un balance público sobre el volumen de rechazos registrados en la preasignación de febrero, información que permitiría dimensionar el tamaño de esta segunda asignación de abril.