SEP recorta 40 días el ciclo escolar: clases terminan el 5 de junio

SEP adelanta en 40 días el cierre del ciclo escolar por ola de calor y Copa del Mundo 2026.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública de México, anuncia el adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio por ola de calor y Mundial 2026

El Conaedu aprobó por unanimidad adelantar el fin de clases al 5 de junio; más de 24 millones de alumnos de nivel básico y medio superior están involucrados.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 07, 2026
Mariana Torres García

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México, 7 de mayo de 2026. — Cuarenta días menos de clases. Eso es lo que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas aprobó por unanimidad este miércoles para el ciclo escolar 2025-2026: el año lectivo concluirá el próximo 5 de junio en lugar del 15 de julio, según confirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a través de su cuenta oficial en redes sociales.

La medida alcanza a más de 24 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato en escuelas públicas y privadas de todo el país.

Delgado precisó que la decisión obedece a dos factores simultáneos: la ola de calor extrema que afecta distintas regiones del territorio nacional y que se mantendrá durante junio y julio, y la realización de la Copa del Mundo FIFA 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

La decisión fue adoptada en la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Conaedu, con la participación de las secretarias y secretarios de educación de las 32 entidades.

El nuevo calendario contempla fechas precisas para el cierre ordenado del ciclo. Las labores administrativas del personal educativo se extienden hasta el 12 de junio.

La vuelta a actividades ocurre el 10 de agosto, cuando se celebra el Consejo Técnico Escolar en su fase de preparación. Del 17 al 28 de ese mes se desarrollarán jornadas de reforzamiento académico para estudiantes, previas al arranque formal del ciclo 2026-2027, fijado para el 31 de agosto.

Garantía académica frente al calendario reducido

Ante la pregunta sobre el impacto en los contenidos, Delgado aseguró que la SEP garantizará el cumplimiento del Plan de Estudios y el aprovechamiento escolar de todos los alumnos durante las semanas que restan del periodo.

La dependencia no precisó qué ajustes específicos se realizarán para completar los objetivos curriculares en el tiempo disponible.

¿Qué sigue para estudiantes de Querétaro tras el fin anticipado de clases?

Querétaro participa en la dinámica mundialista como centro de entrenamiento oficial para una selección participante y como sede alterna con transmisiones públicas en la capital. Las familias queretanas tendrán prácticamente tres meses de receso antes del regreso a aulas el 31 de agosto.

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