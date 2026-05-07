San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Nueve escoltas de distintos planteles de San Juan del Río recibieron su Bandera en la Plaza Independencia durante un acto cívico que también incluyó la incineración del Lábaro Patrio de cuatro instituciones educativas al concluir su ciclo de uso.
La ceremonia fue presidida por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y reunió a estudiantes, docentes y padres de familia de las comunidades educativas participantes.
El municipio mantiene una agenda de formación cívica activa en sus escuelas, con actividades que arrancan desde febrero, cuando se celebra el concurso municipal de escoltas de Bandera Nacional.
La incineración de Banderas forma parte de ese mismo calendario: el protocolo oficial establece que las enseñas nacionales no pueden retirarse de cualquier manera, sino mediante una ceremonia solemne, una vez que el deterioro o el tiempo marcan el fin de su ciclo.
Israel Aguillón Barrón, coordinador de Desarrollo Integral del municipio, precisó que el acto debe realizarse con respeto y patriotismo para resaltar el valor del Lábaro Patrio.
Las Banderas incineradas en este acto pertenecían a las primarias Justo Sierra, Benito Juárez y José María Morelos y Pavón, así como al Instituto Liceo Intercultural. La ceremonia no informó cuántas enseñas en total fueron consumidas en las llamas.
Escoltas abanderadas en San Juan del Río: los nueve planteles de 2026
Para el alcalde Cabrera Valencia, la ceremonia va más allá del ritual del calendario escolar. Al referirse a la Bandera, el Himno y el Escudo Nacional, los describió como "lo más emblemático y la mayor identidad que nosotros pudiéramos tener", y sostuvo que San Juan del Río les corresponde poner el ejemplo a las generaciones futuras.
La tradición de escoltas sanjuanense ha trascendido al ámbito nacional, con el municipio como sede de competencias que han reunido a representantes de hasta siete estados.
Las nueve escoltas abanderadas representan a las escuelas Víctor Rosales, Justo Sierra, Ignacio Zaragoza, Forjadores de México, Benito Juárez San Cayetano, Benito Juárez El Rosario, Liceo Intercultural Mexicano, Mariano Matamoros y José María Morelos y Pavón.
En los próximos meses, el calendario cultural de San Juan del Río se extiende con los Juegos Florales, certamen literario en el marco de los 495 años de la fundación del municipio.
Escoltas de nueve planteles educativos de San Juan del Río recibieron su Bandera durante el acto solemne realizado en la Plaza Independencia.
Escoltas de nueve planteles educativos de San Juan del Río recibieron su Bandera durante el acto solemne realizado en la Plaza Independencia.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia presidió la ceremonia de Incineración de Banderas y Abanderamiento de Escoltas en la Plaza Independencia de San Juan del Río.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia presidió la ceremonia de Incineración de Banderas y Abanderamiento de Escoltas en la Plaza Independencia de San Juan del Río.