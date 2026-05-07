Conductora ilesa tras embestida del tren en Paseo Central, SJR

Conductora ingresó desde la autopista y no alcanzó a cruzar las vías a tiempo; empresa ferroviaria no identificada.

Cruce ferroviario a nivel en Paseo Central de San Juan del Río donde tren embistió SUV Honda gris conducida por mujer; conductora resultó ilesa

Cruce a nivel en Paseo Central de San Juan del Río, a la altura de Kimberly Clark, donde el tren embistió la SUV Honda gris conducida por una mujer que ingresaba desde la autopista México-Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Una locomotora embistió la parte delantera de una camioneta SUV Honda gris conducida por una mujer en el cruce ferroviario de Paseo Central, a la altura de Kimberly Clark, cuando la conductora ingresó desde la autopista México-Querétaro sin advertir la presencia del tren.

El impacto sacudió la unidad, que giró sobre su eje y quedó proyectada hacia el carril contrario. La mujer no sufrió lesiones de consideración; el percance se limitó a los daños materiales de la SUV y al impacto emocional del choque.

Cruce ferroviario a nivel en Paseo Central de San Juan del R\u00edo donde tren embisti\u00f3 SUV Honda gris conducida por mujer; conductora result\u00f3 ilesa Cruce a nivel en Paseo Central de San Juan del Río, a la altura de Kimberly Clark, donde el tren embistió la SUV Honda gris conducida por una mujer que ingresaba desde la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

Servicios de emergencia y elementos de seguridad pública llegaron al lugar de inmediato para tomar conocimiento de los hechos.

El distribuidor de Paseo Central, donde la vía del ferrocarril cruza a nivel con el flujo vehicular que desemboca desde la autopista México-Querétaro, acumula un historial de percances recientes.

El martes anterior, una carambola de cuatro vehículos ocurrió en el mismo punto cuando una pipa ingresó a velocidad inmoderada y embistió la fila de autos detenidos por el paso del tren; en esa ocasión tampoco hubo lesionados.

No es el primer vehículo que intenta cruzar sin medir el avance de la locomotora.

La colisión bloqueó momentáneamente la circulación en ambos sentidos. Los elementos policiales realizaron las maniobras de orden vehicular hasta restablecer el flujo, sin que se reportaran personas adicionales afectadas.

Cruce ferroviario a nivel en Paseo Central de San Juan del R\u00edo donde tren embisti\u00f3 SUV Honda gris conducida por mujer; conductora result\u00f3 ilesa Cruce a nivel en Paseo Central de San Juan del Río, a la altura de Kimberly Clark, donde el tren embistió la SUV Honda gris conducida por una mujer que ingresaba desde la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

Una dinámica similar ocurrió en noviembre de 2023, cuando un tráiler intentó ganarle el paso al tren en ese mismo tramo y fue arrastrado por la locomotora, también sin heridos.

Las diligencias preliminares no precisaron la empresa ferroviaria operadora ni la plataforma de la locomotora involucrada. La SUV Honda gris presentó daños en la zona delantera.

El tramo urbano del ferrocarril en San Juan del Río concentra una incidencia sostenida: en febrero de 2025, un peatón fue arrollado por una locomotora en el cruce de la zona del Mercado Juárez en una dinámica de falta de precaución al cruzar las vías; en ese caso sí hubo lesiones.

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