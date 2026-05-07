San Juan del Río, 7 de mayo de 2026. — Una locomotora embistió la parte delantera de una camioneta SUV Honda gris conducida por una mujer en el cruce ferroviario de Paseo Central, a la altura de Kimberly Clark, cuando la conductora ingresó desde la autopista México-Querétaro sin advertir la presencia del tren.
El impacto sacudió la unidad, que giró sobre su eje y quedó proyectada hacia el carril contrario. La mujer no sufrió lesiones de consideración; el percance se limitó a los daños materiales de la SUV y al impacto emocional del choque.
Cruce a nivel en Paseo Central de San Juan del Río, a la altura de Kimberly Clark, donde el tren embistió la SUV Honda gris conducida por una mujer que ingresaba desde la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
Servicios de emergencia y elementos de seguridad pública llegaron al lugar de inmediato para tomar conocimiento de los hechos.
El distribuidor de Paseo Central, donde la vía del ferrocarril cruza a nivel con el flujo vehicular que desemboca desde la autopista México-Querétaro, acumula un historial de percances recientes.
El martes anterior, una carambola de cuatro vehículos ocurrió en el mismo punto cuando una pipa ingresó a velocidad inmoderada y embistió la fila de autos detenidos por el paso del tren; en esa ocasión tampoco hubo lesionados.
No es el primer vehículo que intenta cruzar sin medir el avance de la locomotora.
La colisión bloqueó momentáneamente la circulación en ambos sentidos. Los elementos policiales realizaron las maniobras de orden vehicular hasta restablecer el flujo, sin que se reportaran personas adicionales afectadas.
Cruce a nivel en Paseo Central de San Juan del Río, a la altura de Kimberly Clark, donde el tren embistió la SUV Honda gris conducida por una mujer que ingresaba desde la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
Una dinámica similar ocurrió en noviembre de 2023, cuando un tráiler intentó ganarle el paso al tren en ese mismo tramo y fue arrastrado por la locomotora, también sin heridos.
Las diligencias preliminares no precisaron la empresa ferroviaria operadora ni la plataforma de la locomotora involucrada. La SUV Honda gris presentó daños en la zona delantera.
El tramo urbano del ferrocarril en San Juan del Río concentra una incidencia sostenida: en febrero de 2025, un peatón fue arrollado por una locomotora en el cruce de la zona del Mercado Juárez en una dinámica de falta de precaución al cruzar las vías; en ese caso sí hubo lesiones.