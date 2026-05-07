Querétaro, 7 de mayo de 2026. — Siete días. Eso es lo que tienen los policías en activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) para tramitar el apoyo de vivienda de hasta 50 mil pesos que publicó el municipio.
La convocatoria vence el martes 12 de mayo; las inscripciones son exclusivamente presenciales en el Instituto Policial de Estudios Superiores —avenida Tláloc número 102, colonia Desarrollo San Pablo— y solo el personal operativo activo puede solicitarlo.
El programa contempla dos modalidades: equipamiento del hogar o ampliación y remodelación del inmueble.
Cada modalidad responde a una necesidad diferente. La línea de equipamiento busca mejorar las condiciones generales del espacio habitacional; la de ampliación o mejoramiento cubre adecuaciones estructurales, reparaciones y crecimiento del inmueble.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro en servicio; la corporación es la única beneficiaria del programa de vivienda. rotativo.com.mx
La convocatoria establece además un orden de prioridad: primero atenderá a madres y padres solteros, después a familias con algún integrante con discapacidad permanente. El municipio no indicó cuántas plazas tiene el programa ni el monto total que le respalda en el presupuesto del año.
El secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda Dorantes —quien ha coordinado programas de bienestar social desde el inicio de la administración Macías—, encuadró la convocatoria dentro de una estrategia de largo plazo.
"Cuando fortalecemos a nuestras y nuestros policías, fortalecemos la seguridad de toda la ciudad", señaló. La acción, precisó, responde a una instrucción del presidente municipal Felifer Macías de respaldar a los elementos de la corporación con acciones concretas y no solo con reconocimientos institucionales.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro en servicio; la corporación es la única beneficiaria del programa de vivienda. rotativo.com.mx
Registro presencial del 6 al 12 de mayo; documentación requerida desde el inicio
Para participar, los elementos deben presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y la documentación adicional fijada en la convocatoria.
El módulo de atención opera en el Instituto Policial de Estudios Superiores de 9:00 a 15:00 horas. Para orientación presencial, la Secretaría de Desarrollo Social atiende en el Centro Cívico, primer piso letra A, de 8:15 a 16:15 horas; también hay atención telefónica en el 442 238 7700, extensión 7355.