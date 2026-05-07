Policías de la SSPMQ pueden pedir hasta 50 mil pesos para vivienda

Municipio destina hasta 50 mil pesos a policías activos para vivienda; plazas disponibles sin precisar.

Policías de la SSPMQ en actividad operativa en el municipio de Querétaro; el municipio abre apoyo de vivienda hasta 50 mil pesos para personal activo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro en servicio; la corporación es la única beneficiaria del programa de vivienda.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de mayo de 2026. — Siete días. Eso es lo que tienen los policías en activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) para tramitar el apoyo de vivienda de hasta 50 mil pesos que publicó el municipio.

La convocatoria vence el martes 12 de mayo; las inscripciones son exclusivamente presenciales en el Instituto Policial de Estudios Superiores —avenida Tláloc número 102, colonia Desarrollo San Pablo— y solo el personal operativo activo puede solicitarlo.

El programa contempla dos modalidades: equipamiento del hogar o ampliación y remodelación del inmueble.

Cada modalidad responde a una necesidad diferente. La línea de equipamiento busca mejorar las condiciones generales del espacio habitacional; la de ampliación o mejoramiento cubre adecuaciones estructurales, reparaciones y crecimiento del inmueble.

Polic\u00edas de la SSPMQ en actividad operativa en el municipio de Quer\u00e9taro; el municipio abre apoyo de vivienda hasta 50 mil pesos para personal activo Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro en servicio; la corporación es la única beneficiaria del programa de vivienda. rotativo.com.mx

La convocatoria establece además un orden de prioridad: primero atenderá a madres y padres solteros, después a familias con algún integrante con discapacidad permanente. El municipio no indicó cuántas plazas tiene el programa ni el monto total que le respalda en el presupuesto del año.

El secretario de Desarrollo Social, Pepe Ojeda Dorantes —quien ha coordinado programas de bienestar social desde el inicio de la administración Macías—, encuadró la convocatoria dentro de una estrategia de largo plazo.

"Cuando fortalecemos a nuestras y nuestros policías, fortalecemos la seguridad de toda la ciudad", señaló. La acción, precisó, responde a una instrucción del presidente municipal Felifer Macías de respaldar a los elementos de la corporación con acciones concretas y no solo con reconocimientos institucionales.


Polic\u00edas de la SSPMQ en actividad operativa en el municipio de Quer\u00e9taro; el municipio abre apoyo de vivienda hasta 50 mil pesos para personal activo Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro en servicio; la corporación es la única beneficiaria del programa de vivienda. rotativo.com.mx

Registro presencial del 6 al 12 de mayo; documentación requerida desde el inicio

Para participar, los elementos deben presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y la documentación adicional fijada en la convocatoria.

El módulo de atención opera en el Instituto Policial de Estudios Superiores de 9:00 a 15:00 horas. Para orientación presencial, la Secretaría de Desarrollo Social atiende en el Centro Cívico, primer piso letra A, de 8:15 a 16:15 horas; también hay atención telefónica en el 442 238 7700, extensión 7355.

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