Sinergia despliega 7 cateos en El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan: cuatro detenidos y dos inmuebles asegurados

Fiscalía Querétaro ejecuta siete cateos simultáneos por tentativa de homicidio y narcóticos en tres municipios.

Elementos de la Fiscalía de Querétaro durante cateo simultáneo en El Marqués como parte del operativo Sinergia, abril 2026

Agentes de la Policía de Investigación del Delito participan en uno de los siete cateos simultáneos ejecutados en El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan bajo la estrategia Sinergia por Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de abril de 2026. — Cuatro personas fueron detenidas y dos inmuebles asegurados durante la ejecución de siete cateos simultáneos en los municipios de El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan, en un despliegue de la estrategia Sinergia por Querétaro que amplió su radio de acción fuera de la zona metropolitana. Las diligencias derivaron de investigaciones activas por tentativa de homicidio y delitos contra la salud, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

El operativo marcó una combinación de municipios inusual para Sinergia, que en sus intervenciones recientes había concentrado cateos en Querétaro capital, Corregidora, El Marqués y Cadereyta. Incluir Huimilpan y Tequisquiapan en un mismo despliegue indica que las líneas de investigación se extienden hacia zonas rurales y semirurales de la entidad, aunque la Fiscalía no precisó la naturaleza exacta de los hechos que motivaron cada orden de cateo ni el municipio específico donde ocurrió la tentativa de homicidio que detonó las diligencias.

Elementos de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro durante cateo simult\u00e1neo en El Marqu\u00e9s como parte del operativo Sinergia, abril 2026 Agentes de la Policía de Investigación del Delito participan en uno de los siete cateos simultáneos ejecutados en El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

Entre los indicios asegurados se encontraron sustancias con características de marihuana, artículos para la dosificación de narcóticos, equipos de telefonía móvil, tres vehículos y dinero en efectivo, además de los dos inmuebles y diversa documentación. Dentro de uno de los domicilios intervenidos se localizó un canino que fue remitido a autoridades de protección animal para su atención. El aseguramiento de material de dosificación —bolsas, básculas y equipos de comunicación— sigue el patrón de indicios recuperados en operativos previos de la estrategia durante 2025 y 2026, cuando los cateos en zonas de narcomenudeo dejaron armas, droga y hasta seis kilogramos de marihuana en una sola jornada.

Qué corporaciones participaron en los cateos de Sinergia

¿Cuántas fuerzas intervinieron en el operativo de El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan?

Las diligencias fueron ejecutadas por personal ministerial de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales de Huimilpan y El Marqués. La participación de corporaciones municipales de ambos municipios en un operativo conjunto refuerza el esquema de coordinación interinstitucional que Sinergia formalizó como obligación jurídica tras una reforma a la Ley de Seguridad del Estado.

Elementos de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro durante cateo simult\u00e1neo en El Marqu\u00e9s como parte del operativo Sinergia, abril 2026 Agentes de la Policía de Investigación del Delito participan en uno de los siete cateos simultáneos ejecutados en El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad ministerial para la determinación de su situación jurídica. La Fiscalía no informó si cada orden de cateo correspondía a un inmueble distinto ni precisó cuántas de las siete diligencias resultaron en detención efectiva.

gobiernoseguridadcateosfiscalia

Reciente

Policía de Investigación del Delito de Querétaro cumplimenta orden de aprehensión por homicidio calificado en Xalapa, Veracruz
Querétaro

Capturan en Veracruz a prófugo por homicidio en Querétaro

Policía de Investigación lo detuvo en Xalapa siete años después del crimen.

Armas aseguradas a dos detenidos de Los Chapitos tras cateos del Gabinete de Seguridad en Mazatlán, Sinaloa.
Seguridad

Cae sucesor de Tío Miguel en Mazatlán

Marina y FGR ejecutan cateos simultáneos en Sinaloa y rescatan a 15 migrantes en Juárez.

Zona acordonada por elementos policiales en la colonia Valle Dorado 2000, municipio de Corregidora, Querétaro, tras el ataque armado en palenque clandestino del 15 de abril de 2026 que dejó cinco personas muertas
Corregidora

El palenque que Corregidora no supo ver

Mientras Valle Dorado 2000 terminaba en masacre, el modelo de seguridad municipal que presume cero homicidios no había tocado la puerta de "La Cabaña".

Guardia Municipal y Secretaría de Gobierno clausuran palenque clandestino en El Salitre, delegación Epigmenio González, Querétaro capital
Querétaro

Clausuran palenque en El Salitre, Querétaro capital

Guardia Municipal y Secretaría de Gobierno cierran inmueble para peleas de gallos sin permisos en Epigmenio González.