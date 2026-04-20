Querétaro, 20 de abril de 2026. — Cuatro personas fueron detenidas y dos inmuebles asegurados durante la ejecución de siete cateos simultáneos en los municipios de El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan, en un despliegue de la estrategia Sinergia por Querétaro que amplió su radio de acción fuera de la zona metropolitana. Las diligencias derivaron de investigaciones activas por tentativa de homicidio y delitos contra la salud, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.
El operativo marcó una combinación de municipios inusual para Sinergia, que en sus intervenciones recientes había concentrado cateos en Querétaro capital, Corregidora, El Marqués y Cadereyta. Incluir Huimilpan y Tequisquiapan en un mismo despliegue indica que las líneas de investigación se extienden hacia zonas rurales y semirurales de la entidad, aunque la Fiscalía no precisó la naturaleza exacta de los hechos que motivaron cada orden de cateo ni el municipio específico donde ocurrió la tentativa de homicidio que detonó las diligencias.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito participan en uno de los siete cateos simultáneos ejecutados en El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx
Entre los indicios asegurados se encontraron sustancias con características de marihuana, artículos para la dosificación de narcóticos, equipos de telefonía móvil, tres vehículos y dinero en efectivo, además de los dos inmuebles y diversa documentación. Dentro de uno de los domicilios intervenidos se localizó un canino que fue remitido a autoridades de protección animal para su atención. El aseguramiento de material de dosificación —bolsas, básculas y equipos de comunicación— sigue el patrón de indicios recuperados en operativos previos de la estrategia durante 2025 y 2026, cuando los cateos en zonas de narcomenudeo dejaron armas, droga y hasta seis kilogramos de marihuana en una sola jornada.
Qué corporaciones participaron en los cateos de Sinergia
¿Cuántas fuerzas intervinieron en el operativo de El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan?
Las diligencias fueron ejecutadas por personal ministerial de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías municipales de Huimilpan y El Marqués. La participación de corporaciones municipales de ambos municipios en un operativo conjunto refuerza el esquema de coordinación interinstitucional que Sinergia formalizó como obligación jurídica tras una reforma a la Ley de Seguridad del Estado.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito participan en uno de los siete cateos simultáneos ejecutados en El Marqués, Huimilpan y Tequisquiapan bajo la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx
Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad ministerial para la determinación de su situación jurídica. La Fiscalía no informó si cada orden de cateo correspondía a un inmueble distinto ni precisó cuántas de las siete diligencias resultaron en detención efectiva.