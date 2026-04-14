Cae pareja sentimental de secretario de Ocampo: orquestó secuestro desde Querétaro

La Fiscalía de Michoacán rastreó las llamadas de extorsión hasta San Juan del Río y capturó a dos operadores.

Detención de implicados en secuestro del secretario de Ocampo, Michoacán, capturados en Querétaro por la Fiscalía estatal

Francisco Adolfo "N", pareja sentimental del funcionario, fue señalado como autor intelectual del secuestro y homicidio

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 14, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 14 de abril de 2026. — La pareja sentimental del secretario del ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, Pedro Valencia Cerecero, coordinó desde adentro el secuestro y asesinato del funcionario, mientras dos operadores cobraban desde Querétaro un rescate de 500 mil pesos que nunca se iba a pagar porque la víctima había sido asesinada el mismo día del plagio.

Así lo confirmó el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, tras la detención de los tres implicados: Francisco Adolfo "N", capturado en Ocampo, y José Alonso "N" y Axel Diego "N", asegurados en territorio queretano la noche del 4 y madrugada del 5 de abril.

Valencia Cerecero, quien había asumido el cargo hacía menos de dos meses, informó a sus familiares el 1 de abril que viajaría al municipio michoacano de Maravatío para actividades de convivencia.

Al día siguiente, los familiares comenzaron a recibir videos donde los plagiarios exigían medio millón de pesos por su liberación. La denuncia detonó el trabajo coordinado entre la Fiscalía michoacana y la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que rastreó el origen de las llamadas hasta ubicarlas en territorio queretano y en el propio municipio de Ocampo.

El seguimiento técnico a las líneas telefónicas permitió ubicar a los dos operadores en Querétaro, donde fueron detenidos mientras portaban ropa de una empresa de seguridad privada.

La revisión de los teléfonos asegurados abrió la siguiente línea de investigación: las conversaciones guardadas en los dispositivos apuntaron directamente a Francisco Adolfo "N" como autor intelectual y revelaron el lugar donde se encontraba el cuerpo.

El hallazgo se produjo el 6 de abril en un predio del tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, municipio de Áporo, con impactos de bala, huellas de tortura, la cabeza cubierta con una bolsa de plástico y maniatado.

La necropsia determinó que el funcionario fue privado de la vida entre el 1 y 2 de abril, prácticamente el mismo periodo en que ocurrió el plagio. Esto significa que las llamadas de extorsión y los videos enviados a la familia se sostuvieron durante días cuando la víctima ya había sido asesinada.

Torres Piña precisó que el móvil fue estrictamente económico: Francisco Adolfo "N" conocía la posición del secretario en el ayuntamiento y la dinámica de su trabajo gracias a la relación sentimental, y utilizó esa información para planear el secuestro con fines de obtener recursos.

La Fiscalía michoacana descartó expresamente vínculos con la delincuencia organizada o motivos de violencia política.

Un juez de oralidad penal del Poder Judicial de Michoacán vinculó a proceso a los tres imputados por el delito de secuestro agravado, les dictó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La detención de los dos operadores en Querétaro ocurrió en un momento en que la Fiscalía estatal mantiene activa la estrategia Sinergia, bajo la cual esta semana se ejecutaron cateos simultáneos en San Juan del Río, Corregidora y la capital queretana por delitos de robo, violencia familiar y fraude.

La coordinación interinstitucional entre fiscalías estatales ha permitido en lo que va del año la captura de objetivos buscados por autoridades de Michoacán, Estado de México y Ciudad de México en territorio queretano.

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