D4vd queda bajo custodia sin fianza por asesinato de adolescente hispana en Los Ángeles

El LAPD turnará el expediente a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles el lunes para que defina cargos.

Imagen del cantante D4vd, David Anthony Burke, arrestado en Los Ángeles por el asesinato de Celeste Rivas.

El cantante estadounidense David Anthony Burke, conocido como D4vd, fue detenido por el LAPD a los 21 años.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 17, 2026
Mariana Torres García

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Los Ángeles, 17 de abril de 2026. — Bajo custodia sin derecho a fianza. En esa condición permanece David Anthony Burke, cantante de 21 años conocido artísticamente como D4vd, tras ser detenido la tarde del jueves por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), señalado como sospechoso del asesinato de Celeste Rivas Hernández, adolescente hispana de 14 años cuyos restos aparecieron en septiembre pasado dentro de un Tesla registrado a su nombre.

La corporación informó que el expediente será presentado ante la Fiscalía del Condado el próximo lunes para que se resuelva la formulación de cargos.

El arresto del artista viral de TikTok representa el primer avance sustancial en una investigación que caminaba a paso lento desde el hallazgo del cuerpo.

Noviembre de 2025 fue el mes en que el LAPD identificó internamente al intérprete como principal sospechoso, según confirmaron fuentes de la corporación a medios estadounidenses, aunque la indagatoria se mantuvo bajo reserva hasta que un gran jurado del condado comenzó a analizar el caso en diciembre.

La defensa del cantante sostiene que la detención no se acompaña de una imputación formal.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles, la captura se concretó en una residencia de Hollywood Hills donde Burke se hospedaba.

Abogados del artista reaccionaron con un pronunciamiento público en el que rechazan cualquier responsabilidad del cantante en los hechos y reiteran que la detención opera sobre sospecha, no sobre acusación formal de un gran jurado ni sobre denuncia penal presentada.

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte de la menor permanece sin determinarse públicamente.

Celeste Rivas Hernández fue reportada como desaparecida en abril de 2024 por su familia, en Lake Elsinore, localidad del condado de Riverside ubicada a unos 120 kilómetros del sitio donde posteriormente apareció su cuerpo.

La adolescente, hija de padres migrantes salvadoreños, tenía 13 años cuando se le vio con vida por última vez. El hallazgo de sus restos ocurrió el 8 de septiembre de 2025 dentro de un Tesla Model Y que había sido remolcado por permanecer abandonado durante más de un mes en una zona residencial de Hollywood Hills.

En noviembre, un juez ordenó mantener bajo sello los resultados de la autopsia al formar parte de una investigación activa por homicidio.

El impacto en la carrera del músico llegó de forma inmediata tras conocerse el caso. Burke canceló su gira mundial en puerta, fue retirado del cartel del Lollapalooza Chile 2026 y perdió patrocinios con marcas como Hollister y Crocs.

La cantante Kali Uchis también retiró de plataformas digitales la colaboración que ambos tenían juntos, titulada Crashing. El intérprete, originario de Houston, Texas, había construido su proyecto musical desde la adolescencia publicando videos de Fortnite en redes sociales antes de saltar al indie-pop melancólico con temas como Romantic Homicide y Here With Me, que acumulaban 22 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Las autoridades de Los Ángeles continúan con las diligencias que deberán sustentar la acusación formal que el Ministerio Público podría presentar en la audiencia inicial prevista para el lunes.

Hasta el momento, el LAPD no ha emitido postura sobre las pruebas específicas que derivaron en la detención.

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