Confirman a Querétaro como sede de la Cumbre Mundial de Enoturismo 2027

El estado reunirá en 2027 a productores, académicos y destinos vitivinícolas de todo el mundo tras su designación por la OMET.

Hilera de viñedos al atardecer en la región vitivinícola de Querétaro, principal destino enoturístico de México.

Querétaro fue confirmado como sede de la Cumbre Mundial de Enoturismo 2027 durante el encuentro de la OMET en Beja, Portugal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Portugal, 3 de junio de 2026.- Querétaro fue confirmado oficialmente como sede de la Cumbre Mundial de Enoturismo 2027, durante el Global Summit Responsible Enotourism 2026 que organiza la Organización Mundial de Enoturismo (OMET) en esta ciudad portuguesa.

La designación reconoce el trabajo de productores, viñedos, prestadores de servicios, instituciones académicas y autoridades para fortalecer la vocación enoturística del estado, señaló el director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Rodrigo Ibarra Lozano, quien encabezó la participación queretana en el encuentro.

Querétaro llega a la sede mundial como el principal destino enoturístico de México: recibe cada año cerca de 2 millones de visitantes en su región vitivinícola y genera una derrama económica superior a 4 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la dependencia estatal.

“Esta designación representa una gran oportunidad para mostrar al mundo la fortaleza de nuestra región vitivinícola, el talento de nuestros productores y el trabajo colaborativo que hemos construido para impulsar un modelo de desarrollo turístico basado en la identidad, la sostenibilidad y la innovación”, expresó.

¿Cuándo será la Cumbre Mundial de Enoturismo en Querétaro?

El encuentro se realizará en territorio queretano en 2027 y reunirá a especialistas, líderes de opinión, productores, académicos y representantes de destinos vitivinícolas de distintas partes del mundo, con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de desarrollo sostenible del sector, explicó Ibarra Lozano.

La entidad ha apuntalado esa vocación con distinciones recientes, entre ellas la IGP vitivinícola que reconoce el origen de sus vinos, y con la consolidación de una región vitivinícola de altura, una de las pocas del país que produce uva a casi 2 mil metros sobre el nivel del mar.

¿Qué busca la Cumbre Mundial de Enoturismo de la OMET?

Las cumbres del organismo promueven el intercambio de conocimiento, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los destinos vitivinícolas mediante prácticas responsables y sostenibles. Antes de Querétaro, las sedes fueron Punta del Este, en Uruguay; Yantai, en China; y la propia Beja, en Portugal.

El fundador y presidente ejecutivo de la OMET, José Antonio Vidal, reconoció el crecimiento del destino mexicano dentro del mapa global del enoturismo y las condiciones que ofrece para albergar el encuentro.

Durante el anuncio también se reconoció la labor del Clúster Vitivinícola de Querétaro, que preside Eugenio Parrodi Wiechers, así como la de casas productoras, enólogos y operadores turísticos detrás del crecimiento del sector, impulso que la entidad ha proyectado en eventos como el Festival del Vino queretano.

Con la sede de 2027, Querétaro asegura un escaparate internacional para su industria vitivinícola ante líderes y especialistas del enoturismo de distintos continentes.

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