Confirman a Querétaro como sede de la Cumbre Mundial de Enoturismo 2027

Portugal, 3 de junio de 2026.- Querétaro fue confirmado oficialmente como sede de la Cumbre Mundial de Enoturismo 2027, durante el Global Summit Responsible Enotourism 2026 que organiza la Organización Mundial de Enoturismo (OMET) en esta ciudad portuguesa.
La designación reconoce el trabajo de productores, viñedos, prestadores de servicios, instituciones académicas y autoridades para fortalecer la vocación enoturística del estado, señaló el director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Rodrigo Ibarra Lozano, quien encabezó la participación queretana en el encuentro.
Querétaro llega a la sede mundial como el principal destino enoturístico de México: recibe cada año cerca de 2 millones de visitantes en su región vitivinícola y genera una derrama económica superior a 4 mil millones de pesos, de acuerdo con cifras de la dependencia estatal.
“Esta designación representa una gran oportunidad para mostrar al mundo la fortaleza de nuestra región vitivinícola, el talento de nuestros productores y el trabajo colaborativo que hemos construido para impulsar un modelo de desarrollo turístico basado en la identidad, la sostenibilidad y la innovación”, expresó.
¿Cuándo será la Cumbre Mundial de Enoturismo en Querétaro?
El encuentro se realizará en territorio queretano en 2027 y reunirá a especialistas, líderes de opinión, productores, académicos y representantes de destinos vitivinícolas de distintas partes del mundo, con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de desarrollo sostenible del sector, explicó Ibarra Lozano.
La entidad ha apuntalado esa vocación con distinciones recientes, entre ellas la IGP vitivinícola que reconoce el origen de sus vinos, y con la consolidación de una región vitivinícola de altura, una de las pocas del país que produce uva a casi 2 mil metros sobre el nivel del mar.
¿Qué busca la Cumbre Mundial de Enoturismo de la OMET?
Las cumbres del organismo promueven el intercambio de conocimiento, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los destinos vitivinícolas mediante prácticas responsables y sostenibles. Antes de Querétaro, las sedes fueron Punta del Este, en Uruguay; Yantai, en China; y la propia Beja, en Portugal.
El fundador y presidente ejecutivo de la OMET, José Antonio Vidal, reconoció el crecimiento del destino mexicano dentro del mapa global del enoturismo y las condiciones que ofrece para albergar el encuentro.
Durante el anuncio también se reconoció la labor del Clúster Vitivinícola de Querétaro, que preside Eugenio Parrodi Wiechers, así como la de casas productoras, enólogos y operadores turísticos detrás del crecimiento del sector, impulso que la entidad ha proyectado en eventos como el Festival del Vino queretano.
Con la sede de 2027, Querétaro asegura un escaparate internacional para su industria vitivinícola ante líderes y especialistas del enoturismo de distintos continentes.