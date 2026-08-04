Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El diputado Enrique Correa Sada presentó ante la LXI Legislatura del Estado una reforma a la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Querétaro, orientada a sancionar el uso indebido de cajones destinados a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, y a permitir que las autoridades municipales y de seguridad pública realicen inspecciones en estos espacios, aun cuando sean de propiedad privada.
La propuesta, a la que el legislador denominó "Ley Antigandallas en Estacionamientos de Querétaro", otorga nuevas facultades a las autoridades de movilidad y seguridad para realizar recorridos de prevención, detección de vehículos con reporte de robo y verificación del uso correcto de los cajones preferentes.
"Todos hemos sentido coraje al ver que alguien se estaciona en un lugar destinado para una persona con discapacidad, un adulto mayor o una mujer embarazada, y que no pase absolutamente nada. Esa impunidad tiene que terminar", afirmó Correa Sada.
Entre las medidas que contempla la iniciativa están la obligación de los administradores de estacionamientos de permitir el libre acceso a los cuerpos de seguridad; la exigencia de acreditar el uso de cajones preferentes mediante tarjetón, placa o distintivo oficial; y la aplicación de sanciones administrativas a quienes hagan uso indebido de esos espacios.
La reforma también busca que los estacionamientos coloquen señalización visible sobre el respeto a los lugares preferentes y las sanciones aplicables.
El legislador señaló que la iniciativa tiene sustento en los artículos 18 fracción II de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
En octubre de 2025, Rotativo documentó la operación irregular de estacionamientos en San Juan del Río, donde la falta de vigilancia municipal permitió el cobro no autorizado de cajones y la ausencia de espacios adecuados para personas con discapacidad, un contexto que ilustra la brecha regulatoria que la iniciativa de Correa busca cerrar en estacionamientos irregulares.
El municipio de Querétaro opera actualmente 131 estacionamientos públicos registrados y aplica sanciones por cobro irregular de hasta 226 mil pesos, de acuerdo con el tabulador de tarifas 2026 de la Secretaría de Movilidad capitalina.
La iniciativa quedó presentada ante el pleno de la LXI Legislatura y deberá seguir el proceso de dictaminación correspondiente antes de su eventual aprobación o rechazo.