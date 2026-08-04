Diputado Enrique Correa propone ley para sancionar uso indebido de cajones preferentes en estacionamientos de Querétaro

La iniciativa reforma la Ley de Estacionamientos del Estado para facultar a autoridades municipales y de seguridad a inspeccionar estos espacios, incluso en propiedad privada.

Diputado Enrique Correa Sada sostiene la iniciativa de la Ley Antigandallas en estacionamientos ante la LXI Legislatura de Querétaro

El diputado Enrique Correa Sada presentó la iniciativa ante la LXI Legislatura del Estado de Querétaro el 4 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El diputado Enrique Correa Sada presentó ante la LXI Legislatura del Estado una reforma a la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Querétaro, orientada a sancionar el uso indebido de cajones destinados a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, y a permitir que las autoridades municipales y de seguridad pública realicen inspecciones en estos espacios, aun cuando sean de propiedad privada.

La propuesta, a la que el legislador denominó "Ley Antigandallas en Estacionamientos de Querétaro", otorga nuevas facultades a las autoridades de movilidad y seguridad para realizar recorridos de prevención, detección de vehículos con reporte de robo y verificación del uso correcto de los cajones preferentes.

"Todos hemos sentido coraje al ver que alguien se estaciona en un lugar destinado para una persona con discapacidad, un adulto mayor o una mujer embarazada, y que no pase absolutamente nada. Esa impunidad tiene que terminar", afirmó Correa Sada.

Entre las medidas que contempla la iniciativa están la obligación de los administradores de estacionamientos de permitir el libre acceso a los cuerpos de seguridad; la exigencia de acreditar el uso de cajones preferentes mediante tarjetón, placa o distintivo oficial; y la aplicación de sanciones administrativas a quienes hagan uso indebido de esos espacios.

La reforma también busca que los estacionamientos coloquen señalización visible sobre el respeto a los lugares preferentes y las sanciones aplicables.

El legislador señaló que la iniciativa tiene sustento en los artículos 18 fracción II de la Constitución Política del Estado de Querétaro y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En octubre de 2025, Rotativo documentó la operación irregular de estacionamientos en San Juan del Río, donde la falta de vigilancia municipal permitió el cobro no autorizado de cajones y la ausencia de espacios adecuados para personas con discapacidad, un contexto que ilustra la brecha regulatoria que la iniciativa de Correa busca cerrar en estacionamientos irregulares.

El municipio de Querétaro opera actualmente 131 estacionamientos públicos registrados y aplica sanciones por cobro irregular de hasta 226 mil pesos, de acuerdo con el tabulador de tarifas 2026 de la Secretaría de Movilidad capitalina.

La iniciativa quedó presentada ante el pleno de la LXI Legislatura y deberá seguir el proceso de dictaminación correspondiente antes de su eventual aprobación o rechazo.

legislatura politica congreso estacionamientos

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