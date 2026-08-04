Oaxaca, 4 de agosto de 2026.- La Secretaría de Marina inauguró este lunes la EXPOMAR 2026 en el Parque Primavera Oaxaqueña "Cho Ndobá", una exposición de acceso gratuito que estará abierta al público hasta el 30 de agosto en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

El evento fue encabezado por el almirante José Barradas Cobos, subsecretario de Marina; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, e Irma Bolaños Quijano, presidenta honoraria del DIF Oaxaca, en coordinación con autoridades navales, militares y civiles del estado.

La exposición reúne 32 stands interactivos e informativos, además de unidades de superficie, aéreas y terrestres en exhibición. El acto inaugural incluyó una parada aérea con dos helicópteros tipo MI-17 de la Armada de México que sobrevolaron la sede portando la bandera nacional y la enseña del estado de Oaxaca.

Por primera vez en la historia de la EXPOMAR, el stand de Contrataciones Navales llevará a cabo el proceso completo de reclutamiento del personal interesado directamente en el recinto, según informó la dependencia.

Durante el acto, el almirante Barradas Cobos señaló que la muestra busca que la ciudadanía encuentre un espacio para acercarse a la institución, preguntar y aprender sobre las funciones de la Armada de México.