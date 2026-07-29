Más de 5 mil personas celebraron en Querétaro el 495 aniversario de su fundación con música y talleres comunitarios

La Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro fue reconocida por sus 25 años de trayectoria y más de 700 presentaciones ante 500 mil espectadores a lo largo del programa.

Taller Mariposa Monarca, especie viajera, en la explanada del Museo del Cerro de las Campanas durante el 495 aniversario de Santiago de Querétaro.
El taller Mariposa Monarca, especie viajera, con enfoque socioambiental, se realizó el 25 de julio en la explanada del Museo del Cerro de las Campanas como parte del programa del 495 aniversario de Santiago de Querétaro.
El taller Mariposa Monarca, especie viajera, con enfoque socioambiental, se realizó el 25 de julio en la explanada del Museo del Cerro de las Campanas como parte del programa del 495 aniversario de Santiago de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- Cinco días de música, talleres y encuentros artísticos en espacios emblemáticos de la capital queretana convocaron a más de 5 mil personas entre el 24 y el 28 de julio para conmemorar el 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro.

Desfile del 8vo. Encuentro de Bandas Sinf\u00f3nicas 2026 por la Alameda Hidalgo de Santiago de Quer\u00e9taro durante el 495 aniversario. El desfile del 8vo. Encuentro de Bandas Sinfónicas 2026 reunió a ocho agrupaciones de Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Puebla en la Alameda Hidalgo durante los festejos del 495 aniversario de Santiago de Querétaro. rotativo.com.mx

El programa, organizado por el Municipio de Querétaro a través de su Secretaría de Cultura, utilizó como sedes la Antigua Estación del Ferrocarril, la explanada del Museo del Cerro de las Campanas, el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, el Teatro de la Ciudad y la Alameda Hidalgo, donde familias queretanas y visitantes siguieron una cartelera enfocada en talento local y fraternidad musical.

Banda Sinf\u00f3nica Juvenil toca ante el p\u00fablico en la Alameda Hidalgo de Quer\u00e9taro durante el 8vo. Encuentro de Bandas Sinf\u00f3nicas 2026. El 8vo. Encuentro de Bandas Sinfónicas 2026 reunió a ocho agrupaciones ante más de 5 mil personas en espacios emblemáticos de Santiago de Querétaro entre el 24 y el 28 de julio. rotativo.com.mx

El reconocimiento más destacado de la conmemoración fue para la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro en su 25 aniversario.

La agrupación, dirigida por la maestra Sandra Kessler desde 2001, acumula más de 700 presentaciones ante más de 500 mil espectadores y es, según la dependencia municipal, un pilar en la formación musical de jóvenes de la capital.

Maestra Sandra Kessler dirige la Banda Sinf\u00f3nica Juvenil Santiago de Quer\u00e9taro durante los festejos del 495 aniversario de fundaci\u00f3n. La maestra Sandra Kessler dirige la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro desde 2001; la agrupación fue reconocida en su 25 aniversario durante los festejos del 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro. rotativo.com.mx

El 8vo. Encuentro de Bandas Sinfónicas 2026, cuyo acto de desfile recorrió la Alameda Hidalgo, reunió a ocho agrupaciones de seis estados: la Banda Sinfónica Mtro.

León Moreno, de San Luis Potosí, bajo la dirección de la maestra Laura Gerardina Moreno Martínez; la Banda Sinfónica Ríoverde 400, bajo la conducción de la maestra Alicia Guadalupe López Méndez; la Banda Sinfónica del Municipio Guadalupe, Zacatecas, dirigida por el maestro Aldo López Márquez; la Banda Sinfónica del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con el maestro Carlos Eduardo Guerrero Vanegas; la Banda Sinfónica Juvenil de la Secretaría de Educación y Cultura de Colima, bajo la dirección del maestro Efrén Negrete Carrillo; la Banda Sinfónica Juvenil e Infantil del Municipio de Santa Catarina, Guanajuato, con el maestro Sergio Rivero Olivares; la Banda Sinfónica Juvenil de Acatzingo, Puebla, dirigida por el maestro José Luis Ángel Luna Salazar; y la agrupación anfitriona, la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, bajo la conducción de la maestra Sandra Kessler.

M\u00fasico de la Banda Sinf\u00f3nica Juvenil Santiago de Quer\u00e9taro toca corno franc\u00e9s durante concierto del 495 aniversario de fundaci\u00f3n. La Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, dirigida por la maestra Sandra Kessler, fue reconocida en su 25 aniversario durante el programa especial del 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro. rotativo.com.mx

Entre las actividades paralelas destacó el taller Mariposa Monarca, especie viajera, realizado el 25 de julio en la explanada del Museo del Cerro de las Campanas con orientación socioambiental y público infantil y familiar.

La clausura del programa se realizó el 28 de julio en el Teatro de la Ciudad con el Certamen de la Canción Queretana, dedicado a la identidad cultural y la creatividad musical de la región.

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