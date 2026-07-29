Querétaro, 29 de julio de 2026.- Cinco días de música, talleres y encuentros artísticos en espacios emblemáticos de la capital queretana convocaron a más de 5 mil personas entre el 24 y el 28 de julio para conmemorar el 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro.

El desfile del 8vo. Encuentro de Bandas Sinfónicas 2026 reunió a ocho agrupaciones de Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Puebla en la Alameda Hidalgo durante los festejos del 495 aniversario de Santiago de Querétaro. rotativo.com.mx

El programa, organizado por el Municipio de Querétaro a través de su Secretaría de Cultura, utilizó como sedes la Antigua Estación del Ferrocarril, la explanada del Museo del Cerro de las Campanas, el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, el Teatro de la Ciudad y la Alameda Hidalgo, donde familias queretanas y visitantes siguieron una cartelera enfocada en talento local y fraternidad musical.

El 8vo. Encuentro de Bandas Sinfónicas 2026 reunió a ocho agrupaciones ante más de 5 mil personas en espacios emblemáticos de Santiago de Querétaro entre el 24 y el 28 de julio. rotativo.com.mx

El reconocimiento más destacado de la conmemoración fue para la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro en su 25 aniversario.

La agrupación, dirigida por la maestra Sandra Kessler desde 2001, acumula más de 700 presentaciones ante más de 500 mil espectadores y es, según la dependencia municipal, un pilar en la formación musical de jóvenes de la capital.

La maestra Sandra Kessler dirige la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro desde 2001; la agrupación fue reconocida en su 25 aniversario durante los festejos del 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro. rotativo.com.mx

El 8vo. Encuentro de Bandas Sinfónicas 2026, cuyo acto de desfile recorrió la Alameda Hidalgo, reunió a ocho agrupaciones de seis estados: la Banda Sinfónica Mtro.

León Moreno, de San Luis Potosí, bajo la dirección de la maestra Laura Gerardina Moreno Martínez; la Banda Sinfónica Ríoverde 400, bajo la conducción de la maestra Alicia Guadalupe López Méndez; la Banda Sinfónica del Municipio Guadalupe, Zacatecas, dirigida por el maestro Aldo López Márquez; la Banda Sinfónica del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con el maestro Carlos Eduardo Guerrero Vanegas; la Banda Sinfónica Juvenil de la Secretaría de Educación y Cultura de Colima, bajo la dirección del maestro Efrén Negrete Carrillo; la Banda Sinfónica Juvenil e Infantil del Municipio de Santa Catarina, Guanajuato, con el maestro Sergio Rivero Olivares; la Banda Sinfónica Juvenil de Acatzingo, Puebla, dirigida por el maestro José Luis Ángel Luna Salazar; y la agrupación anfitriona, la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, bajo la conducción de la maestra Sandra Kessler.

La Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, dirigida por la maestra Sandra Kessler, fue reconocida en su 25 aniversario durante el programa especial del 495 aniversario de la fundación de Santiago de Querétaro. rotativo.com.mx

Entre las actividades paralelas destacó el taller Mariposa Monarca, especie viajera, realizado el 25 de julio en la explanada del Museo del Cerro de las Campanas con orientación socioambiental y público infantil y familiar.

La clausura del programa se realizó el 28 de julio en el Teatro de la Ciudad con el Certamen de la Canción Queretana, dedicado a la identidad cultural y la creatividad musical de la región.