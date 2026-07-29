Siete detenidos tras ocho cateos por narcomenudeo en Querétaro y Corregidora

Las diligencias se realizaron simultáneamente en distintos puntos; autoridades aseguraron presuntos narcóticos, dinero y un inmueble.

Siete personas detenidas durante cateos realizados por la Fiscalía de Querétaro como parte del operativo Sinergia.

Siete personas fueron detenidas durante ocho cateos realizados en Querétaro y Corregidora por investigaciones relacionadas con delitos contra la salud.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- Siete personas fueron detenidas durante ocho cateos simultáneos realizados en los municipios de Querétaro y Corregidora como parte de investigaciones por delitos contra la salud, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Las diligencias formaron parte de la estrategia Sinergia por Querétaro y estuvieron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID).

De acuerdo con la Fiscalía, los cateos se realizaron en inmuebles ubicados en Fundadores, Santa Rosa Jáuregui, Misión de Santa Sofía, donde se encuentra Plaza Cataleya; Cumbres del Lago, en Plaza Cumbres; Unidad Nacional, Puerta Real Residencial y Desarrollo Hidalgo, este último en El Pueblito, Corregidora.

La dependencia no detalló en su comunicado la distribución de las ocho diligencias entre cada uno de los puntos mencionados.

Aseguran presuntos narcóticos y dinero

Agente participa en la detenci\u00f3n de una persona durante un operativo de Sinergia por Quer\u00e9taro. Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones y los peritajes. rotativo.com.mx

Durante las intervenciones, los agentes aseguraron diversas cantidades de marihuana en distintas presentaciones, además de otras sustancias con características de narcótico.

También fueron asegurados dinero en efectivo, diversos indicios relacionados con las carpetas de investigación y un inmueble.

La Fiscalía no informó las cantidades ni el peso de las sustancias localizadas, tampoco el monto del efectivo asegurado.

Los indicios serán sometidos a dictámenes periciales como parte de las investigaciones en curso.

Elemento del operativo Sinergia acompa\u00f1a a una persona detenida durante las diligencias realizadas en Quer\u00e9taro. Personal ministerial y de investigación encabezó las diligencias realizadas simultáneamente en distintos puntos de Querétaro y Corregidora. rotativo.com.mx

Siete personas quedan a disposición

La Fiscalía reportó la detención de siete personas, a quienes relaciona de manera preliminar con presuntas actividades de narcomenudeo.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. El comunicado no informa hasta el momento sobre imputaciones, vinculaciones a proceso o medidas cautelares.

En los operativos participaron la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal de Querétaro, autoridades del Gabinete de Seguridad federal, Defensa, así como las corporaciones de seguridad pública de los municipios de Querétaro y Corregidora.

La Fiscalía señaló que las diligencias derivaron de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y que las indagatorias permanecerán abiertas mientras se realizan los peritajes correspondientes.

El tratamiento distingue entre detención, investigación e imputación: el comunicado únicamente confirma que las siete personas fueron detenidas y puestas a disposición. El protocolo establece revisión reforzada para acusaciones delictivas y prohíbe anticipar culpabilidad o una etapa procesal no confirmada.

seguridad criminalidad sucesos

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