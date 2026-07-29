Querétaro, 29 de julio de 2026.- Siete personas fueron detenidas durante ocho cateos simultáneos realizados en los municipios de Querétaro y Corregidora como parte de investigaciones por delitos contra la salud, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Las diligencias formaron parte de la estrategia Sinergia por Querétaro y estuvieron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID).
De acuerdo con la Fiscalía, los cateos se realizaron en inmuebles ubicados en Fundadores, Santa Rosa Jáuregui, Misión de Santa Sofía, donde se encuentra Plaza Cataleya; Cumbres del Lago, en Plaza Cumbres; Unidad Nacional, Puerta Real Residencial y Desarrollo Hidalgo, este último en El Pueblito, Corregidora.
La dependencia no detalló en su comunicado la distribución de las ocho diligencias entre cada uno de los puntos mencionados.
Aseguran presuntos narcóticos y dinero
Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones y los peritajes. rotativo.com.mx
Durante las intervenciones, los agentes aseguraron diversas cantidades de marihuana en distintas presentaciones, además de otras sustancias con características de narcótico.
También fueron asegurados dinero en efectivo, diversos indicios relacionados con las carpetas de investigación y un inmueble.
La Fiscalía no informó las cantidades ni el peso de las sustancias localizadas, tampoco el monto del efectivo asegurado.
Los indicios serán sometidos a dictámenes periciales como parte de las investigaciones en curso.
Personal ministerial y de investigación encabezó las diligencias realizadas simultáneamente en distintos puntos de Querétaro y Corregidora. rotativo.com.mx
Siete personas quedan a disposición
La Fiscalía reportó la detención de siete personas, a quienes relaciona de manera preliminar con presuntas actividades de narcomenudeo.
Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica. El comunicado no informa hasta el momento sobre imputaciones, vinculaciones a proceso o medidas cautelares.
En los operativos participaron la Policía de Investigación del Delito, Policía Estatal de Querétaro, autoridades del Gabinete de Seguridad federal, Defensa, así como las corporaciones de seguridad pública de los municipios de Querétaro y Corregidora.
La Fiscalía señaló que las diligencias derivaron de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y que las indagatorias permanecerán abiertas mientras se realizan los peritajes correspondientes.
El tratamiento distingue entre detención, investigación e imputación: el comunicado únicamente confirma que las siete personas fueron detenidas y puestas a disposición. El protocolo establece revisión reforzada para acusaciones delictivas y prohíbe anticipar culpabilidad o una etapa procesal no confirmada.