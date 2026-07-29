Cabildo de San Juan del Río aprueba descuentos en traslado de dominio para sucesiones y donaciones en vida

Adultos mayores acceden a reducción directa del 80% en traslado de dominio; propietarios de un solo inmueble, al 60%; cónyuges y ascendientes, al 50%.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante sesión de cabildo

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, durante la sesión en que se aprobó el programa "Descuento en Favor de tu Patrimonio; por un Legado de Bien Común 2026".

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó descuentos en el pago del impuesto sobre traslado de dominio y del impuesto predial para familias que realicen trámites de herencia o donación en vida, en el marco del programa "Descuento en Favor de tu Patrimonio; por un Legado de Bien Común 2026", que estará vigente del 1 de agosto al 30 de septiembre.

Los beneficios contemplan tres categorías de beneficiarios. Los adultos mayores que tramiten sucesiones testamentarias o intestamentarias obtendrán una reducción directa del 80 por ciento en el traslado de dominio, además del 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución tanto del traslado de dominio como del predial del predio en cuestión.

Los propietarios exclusivos de un solo inmueble acceden a una rebaja directa del 60 por ciento en el traslado de dominio —y deberán acreditar que el predio constituye su única propiedad—, también con 100 por ciento de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución.

Para cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea directa, el descuento al traslado de dominio es del 50 por ciento, con la misma condonación de multas, recargos y gastos de ejecución.

En donaciones en vida a cónyuges, concubinos, ascendientes o descendientes en línea recta sin limitación de grado, el programa contempla el mismo esquema: 50 por ciento de descuento directo al traslado de dominio y 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución en traslado de dominio y predial.

Regidores del Cabildo de San Juan del R\u00edo levantan la mano durante votaci\u00f3n en sesi\u00f3n de cabildo Sesión de cabildo en la que el Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó el programa de descuentos en traslado de dominio y predial para sucesiones y donaciones en vida. rotativo.com.mx

El dictamen fue emitido por la Comisión de Obras y Servicios Públicos a partir del oficio presentado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, acompañado por el secretario de Finanzas, Fernando Damián Oceguera.

Para acceder al programa, los interesados deben residir en San Juan del Río o ser propietarios de predios en el municipio con adeudos en multas, recargos y gastos de ejecución, o bien que se cause el impuesto sobre traslado de dominio.

También es requisito acreditar la relación de parentesco correspondiente —cónyuge, concubino, ascendiente, descendiente o heredero/legatario— mediante los documentos que el programa establezca.

El Ayuntamiento de San Juan del Río, encabezado por Cabrera Valencia, había aprobado en octubre de 2024 una campaña de descuento del 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, lo que muestra un patrón recurrente de alivios fiscales durante la actual administración.

La novedad del programa aprobado este martes es su alcance sobre el traslado de dominio en actos sucesorios y de donación, un trámite que históricamente concentra adeudos en familias que heredan inmuebles con impuestos pendientes.

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