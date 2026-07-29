San Juan del Río, 29 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó descuentos en el pago del impuesto sobre traslado de dominio y del impuesto predial para familias que realicen trámites de herencia o donación en vida, en el marco del programa "Descuento en Favor de tu Patrimonio; por un Legado de Bien Común 2026", que estará vigente del 1 de agosto al 30 de septiembre.

Los beneficios contemplan tres categorías de beneficiarios. Los adultos mayores que tramiten sucesiones testamentarias o intestamentarias obtendrán una reducción directa del 80 por ciento en el traslado de dominio, además del 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución tanto del traslado de dominio como del predial del predio en cuestión.

Los propietarios exclusivos de un solo inmueble acceden a una rebaja directa del 60 por ciento en el traslado de dominio —y deberán acreditar que el predio constituye su única propiedad—, también con 100 por ciento de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución.

Para cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes en línea directa, el descuento al traslado de dominio es del 50 por ciento, con la misma condonación de multas, recargos y gastos de ejecución.

En donaciones en vida a cónyuges, concubinos, ascendientes o descendientes en línea recta sin limitación de grado, el programa contempla el mismo esquema: 50 por ciento de descuento directo al traslado de dominio y 100 por ciento en multas, recargos y gastos de ejecución en traslado de dominio y predial.

Sesión de cabildo en la que el Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó el programa de descuentos en traslado de dominio y predial para sucesiones y donaciones en vida. rotativo.com.mx

El dictamen fue emitido por la Comisión de Obras y Servicios Públicos a partir del oficio presentado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, acompañado por el secretario de Finanzas, Fernando Damián Oceguera.

Para acceder al programa, los interesados deben residir en San Juan del Río o ser propietarios de predios en el municipio con adeudos en multas, recargos y gastos de ejecución, o bien que se cause el impuesto sobre traslado de dominio.

También es requisito acreditar la relación de parentesco correspondiente —cónyuge, concubino, ascendiente, descendiente o heredero/legatario— mediante los documentos que el programa establezca.

El Ayuntamiento de San Juan del Río, encabezado por Cabrera Valencia, había aprobado en octubre de 2024 una campaña de descuento del 100 por ciento en multas y recargos del impuesto predial, lo que muestra un patrón recurrente de alivios fiscales durante la actual administración.

La novedad del programa aprobado este martes es su alcance sobre el traslado de dominio en actos sucesorios y de donación, un trámite que históricamente concentra adeudos en familias que heredan inmuebles con impuestos pendientes.