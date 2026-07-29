Querétaro alista regreso a clases de 356 mil alumnos de educación básica

La asignación de lugares va en 92 por ciento y 2 mil 200 niños de otros estados ya forman parte de la matrícula.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, informa sobre el regreso a clases de 356 mil estudiantes de educación básica en Querétaro.

Alrededor de 356 mil estudiantes regresarán a las aulas de 2 mil 114 escuelas públicas y privadas de educación básica en Querétaro, informó Irene Quintanar Mejía, titular de la USEBEQ.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- Alrededor de 356 mil niñas, niños y adolescentes regresarán a las aulas de 2 mil 114 escuelas públicas y privadas de educación básica en Querétaro, informó la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, quien aseguró que existe capacidad para que ningún alumno se quede sin lugar.

Durante la conferencia Café con Kuri, la funcionaria detalló que la asignación de espacios alcanza ya 92 por ciento, tras las etapas de vinculación parental y de preinscripción en línea marcadas en el calendario federal, y la posterior validación de lugares por parte de las familias.

Precisó que 2 mil 200 niñas y niños provenientes de Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Nuevo León ya forman parte de la matrícula que iniciará el ciclo, gracias a un sistema de planeación que permite realizar la inscripción desde cualquier punto de la República, reflejo de la llegada constante de familias al estado.

Para los padres que por alguna razón no concluyeron la inscripción de sus hijos, la dependencia instalará módulos de atención personalizada a partir del 31 de agosto en sus oficinas del área central y en las regionales de Cadereyta, San Juan del Río y Jalpan de Serra.

La coordinadora recomendó a las familias considerar como opciones escuelas cercanas a su casa, a su trabajo o al domicilio de los abuelos.

Explicó que, por indicación del gobernador Mauricio Kuri, se revisaron todos los planteles en coordinación con el organismo estatal de infraestructura educativa y con la Secretaría de Educación, que encabeza Martha Elena Soto Obregón, para garantizar que todos los alumnos cuenten con un aula.

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