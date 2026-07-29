Querétaro, 29 de julio de 2026.- Alrededor de 356 mil niñas, niños y adolescentes regresarán a las aulas de 2 mil 114 escuelas públicas y privadas de educación básica en Querétaro, informó la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, quien aseguró que existe capacidad para que ningún alumno se quede sin lugar.
Durante la conferencia Café con Kuri, la funcionaria detalló que la asignación de espacios alcanza ya 92 por ciento, tras las etapas de vinculación parental y de preinscripción en línea marcadas en el calendario federal, y la posterior validación de lugares por parte de las familias.
Precisó que 2 mil 200 niñas y niños provenientes de Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Guerrero y Nuevo León ya forman parte de la matrícula que iniciará el ciclo, gracias a un sistema de planeación que permite realizar la inscripción desde cualquier punto de la República, reflejo de la llegada constante de familias al estado.
Para los padres que por alguna razón no concluyeron la inscripción de sus hijos, la dependencia instalará módulos de atención personalizada a partir del 31 de agosto en sus oficinas del área central y en las regionales de Cadereyta, San Juan del Río y Jalpan de Serra.
La coordinadora recomendó a las familias considerar como opciones escuelas cercanas a su casa, a su trabajo o al domicilio de los abuelos.
Explicó que, por indicación del gobernador Mauricio Kuri, se revisaron todos los planteles en coordinación con el organismo estatal de infraestructura educativa y con la Secretaría de Educación, que encabeza Martha Elena Soto Obregón, para garantizar que todos los alumnos cuenten con un aula.