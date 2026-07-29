Querétaro, 29 de julio de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) no cuenta con indicadores que permitan medir si la restricción de dispositivos móviles en escuelas, conocida como Ley Kuri, ha reducido agresiones, lesiones o casos de bullying fuera de los planteles educativos, reconoció la titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón.
La secretaria explicó que los indicadores disponibles —incluidos los de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes— son puntuales para el entorno escolar, y que los hechos ocurridos fuera de las instituciones educativas no forman parte de esas mediciones.
El planteamiento surgió a partir de que algunos padres de familia han replicado en el ámbito doméstico las restricciones al uso de dispositivos que rigen en las aulas.
Como ejemplo de la coordinación en materia de riesgos digitales, la funcionaria relató que hace algunos meses surgió en Sudamérica un reto viral entre estudiantes relacionado con anuncios de tiroteos, del cual la dependencia tuvo conocimiento por colegas de esa región.
La SEDEQ alertó entonces a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de que el fenómeno estaba ocurriendo y podría llegar a Querétaro; el reto llegó a México alrededor de dos semanas después, señaló.
La restricción de celulares en escuelas públicas y privadas de educación básica está vigente en Querétaro desde febrero de 2025 y sus resultados escolares reportados oficialmente incluyen mejoras en concentración, interacción social y reducción de ansiedad entre estudiantes, mediciones que se circunscriben al ámbito de los planteles.