SEDEQ carece de indicadores del efecto de la Ley Kuri fuera de las aulas

La secretaria Martha Elena Soto explicó que los indicadores disponibles son puntuales para el entorno escolar y no abarcan agresiones fuera de los planteles.

Martha Elena Soto Obregón, titular de la SEDEQ, habla sobre los alcances de la Ley Kuri y la restricción de celulares en escuelas de Querétaro.

La titular de la SEDEQ, Martha Elena Soto Obregón, reconoció que no existen indicadores para medir el impacto de la Ley Kuri en agresiones o casos de bullying ocurridos fuera de los planteles educativos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) no cuenta con indicadores que permitan medir si la restricción de dispositivos móviles en escuelas, conocida como Ley Kuri, ha reducido agresiones, lesiones o casos de bullying fuera de los planteles educativos, reconoció la titular de la dependencia, Martha Elena Soto Obregón.

La secretaria explicó que los indicadores disponibles —incluidos los de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes— son puntuales para el entorno escolar, y que los hechos ocurridos fuera de las instituciones educativas no forman parte de esas mediciones.

El planteamiento surgió a partir de que algunos padres de familia han replicado en el ámbito doméstico las restricciones al uso de dispositivos que rigen en las aulas.

Como ejemplo de la coordinación en materia de riesgos digitales, la funcionaria relató que hace algunos meses surgió en Sudamérica un reto viral entre estudiantes relacionado con anuncios de tiroteos, del cual la dependencia tuvo conocimiento por colegas de esa región.

La SEDEQ alertó entonces a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General del Estado de que el fenómeno estaba ocurriendo y podría llegar a Querétaro; el reto llegó a México alrededor de dos semanas después, señaló.

La restricción de celulares en escuelas públicas y privadas de educación básica está vigente en Querétaro desde febrero de 2025 y sus resultados escolares reportados oficialmente incluyen mejoras en concentración, interacción social y reducción de ansiedad entre estudiantes, mediciones que se circunscriben al ámbito de los planteles.

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