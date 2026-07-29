Querétaro, 29 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González advirtió que los lineamientos federales en materia de telecomunicaciones, cuestionados por su posible efecto de censura, pueden representar un riesgo para la libertad de expresión, y sostuvo que la libertad que no se defiende se pierde.
Durante la conferencia Café con Kuri, el mandatario afirmó que son los propios medios de comunicación quienes deben defender ese derecho.
Los llamó a acudir con senadores y diputados para plantear sus objeciones, y consideró que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión tendrá que trabajar para amortiguar la nueva disposición. Precisó que su valoración se basa en lo que ha leído sobre el tema.
En el plano local, el gobernador aseguró que en Querétaro existe pleno derecho a la libertad de expresión y ofreció el respaldo del gobierno estatal a los comunicadores: dijo que si algún periodista se siente presionado o amenazado, la Fiscalía General del Estado y las herramientas de la administración estarán disponibles de inmediato, aunque afirmó que hasta hoy no ha sido necesario, en un contexto en el que la protección a periodistas ya se discute en el Congreso local.