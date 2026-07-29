Advierte Kuri riesgo para la libertad de expresión en lineamientos federales

El mandatario ofreció el respaldo de la Fiscalía estatal a periodistas que enfrenten presiones o amenazas en Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri habla con micrófono en mano junto a dos funcionarias durante la conferencia Café con Kuri, en Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri advirtió que los lineamientos federales de telecomunicaciones pueden poner en riesgo la libertad de expresión, el 29 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González advirtió que los lineamientos federales en materia de telecomunicaciones, cuestionados por su posible efecto de censura, pueden representar un riesgo para la libertad de expresión, y sostuvo que la libertad que no se defiende se pierde.

Durante la conferencia Café con Kuri, el mandatario afirmó que son los propios medios de comunicación quienes deben defender ese derecho.

Los llamó a acudir con senadores y diputados para plantear sus objeciones, y consideró que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión tendrá que trabajar para amortiguar la nueva disposición. Precisó que su valoración se basa en lo que ha leído sobre el tema.

En el plano local, el gobernador aseguró que en Querétaro existe pleno derecho a la libertad de expresión y ofreció el respaldo del gobierno estatal a los comunicadores: dijo que si algún periodista se siente presionado o amenazado, la Fiscalía General del Estado y las herramientas de la administración estarán disponibles de inmediato, aunque afirmó que hasta hoy no ha sido necesario, en un contexto en el que la protección a periodistas ya se discute en el Congreso local.

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