Díaz Gayou propone proteger a periodistas en la Constitución de Querétaro

La coordinadora del PT en el Congreso busca elevar a rango constitucional la seguridad de quienes ejercen el periodismo y defienden causas sociales.

La diputada Claudia Díaz Gayou durante la presentación de la iniciativa de reforma constitucional en el Congreso del Estado de Querétaro.

Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la fracción del PT, expone la iniciativa de reforma al artículo 2 constitucional ante la LXI Legislatura.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 8 de junio de 2026.- La coordinadora de la fracción del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura, Claudia Díaz Gayou, presentó una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Querétaro e incorporar de forma expresa la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

La legisladora sostuvo que agredir a una periodista o intimidar a un reportero no lesiona solo a un individuo: golpea a la democracia y vulnera el derecho de la sociedad a estar informada. Con ese argumento, planteó que la seguridad de quienes ejercen el periodismo debe quedar inscrita en la ley máxima del estado y no depender de políticas temporales.

La reforma propone que la Constitución reconozca la obligación del Estado y de los municipios de proteger la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas periodistas y defensoras, un compromiso que hoy carece de rango constitucional en la entidad.

¿Qué propone la reforma para proteger a periodistas en Querétaro?

Díaz Gayou explicó que el artículo 2 de la Constitución local sería el punto donde se ancle esa protección, por tratarse del máximo ordenamiento jurídico del estado, con la intención de convertir la garantía en un deber permanente de las instituciones públicas.

El planteamiento coincide con un reclamo que organismos como la Defensoría estatal han colocado en la agenda pública.

La diputada acompañó la propuesta con un mensaje frontal:

"Ningún, repito, ningún periodista debe ser objeto de campañas de linchamiento digital o campañas negras, como las que se han estado haciendo desde los sótanos del Poder en nuestro estado.

La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos no son concesiones del gobierno. Son derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales suscritos por México", advirtió.

La presión económica también es violencia

La petista apuntó a una práctica que, según dijo, ha golpeado históricamente a la libertad de expresión: castigar a las voces críticas mediante el retiro de publicidad oficial o la exclusión de espacios institucionales. Sobre ese punto fue tajante:

"Ningún medio de comunicación debe verse obligado a elegir entre informar con libertad o garantizar su viabilidad financiera. La crítica al poder nunca debe responderse con un veto al bolsillo. La presión económica también es violencia y así debe ser reconocida", señaló.

La diputada Claudia D\u00edaz Gayou durante la presentaci\u00f3n de la iniciativa de reforma constitucional en el Congreso del Estado de Quer\u00e9taro. Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la fracción del PT, expone la iniciativa de reforma al artículo 2 constitucional ante la LXI Legislatura. rotativo.com.mx

El planteamiento llegó días después de la denuncia pública de María José González, integrante del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, quien dijo haber sido víctima de un presunto acto de intimidación por su participación en la discusión de la Ley de Identidad de Género, el mismo debate que pasó por el dictamen de identidad en comisiones y derivó después en el respaldo al veto del Ejecutivo. Díaz Gayou enmarcó el caso al margen de las posturas sobre esa ley:

"Independientemente de las posturas que cada persona pueda tener sobre ese tema, existe algo en lo que debemos coincidir todas y todos: ninguna persona debe ser amenazada, intimidada o agredida por defender una causa, una idea o un derecho", afirmó.

Parlamento abierto rumbo a la ley secundaria

La iniciativa apenas abre el proceso. La legisladora adelantó que se promoverá un parlamento abierto durante junio para enriquecer la reforma y, después, construir la ley secundaria que la reglamente. La convocatoria, dijo, se extiende a los medios de comunicación y a la sociedad civil.

Díaz Gayou ligó esa ruta a los tiempos presupuestales: busca que la reforma quede lista para que, en octubre, cuando municipios y estado envíen sus proyectos de egresos, exista margen para etiquetar recursos destinados a la protección de periodistas y defensores.

El objetivo de fondo, expresó, es "hacer de Querétaro un referente nacional de Libertades".

legislaturaconstituciónleyesprensa

Reciente

Crucero sin semáforo en Bernardo Quintana con vehículos avanzando por turnos durante la falla eléctrica en Querétaro
Editorial

Semáforos apagados en 11 cruceros de Querétaro por una falla de CFE

Un corte de energía atribuido a la Comisión Federal de Electricidad dejó sin operación los cruceros de vialidades clave en la capital.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía de Querétaro durante un procedimiento de detención.
Querétaro

Detienen en Querétaro a mujer buscada por robo violento en Chiapas

La mujer es requerida por una jueza de control de Chiapas y fue trasladada a esa entidad para definir su situación jurídica.

El secretario de Gobierno Eric Gudiño Torres durante conferencia sobre las renuncias y designaciones en notarías de Querétaro.
Querétaro

Gobierno desliga las renuncias de notarías de las sanciones por quejas en Querétaro

El secretario Eric Gudiño sostuvo que los ocho relevos cumplieron los requisitos de ley y que un grupo colegiado de tres poderes aplicó el examen.

Exposición ganadera Feria San Juan del Río 2026 ganado mayor aves granja interactiva sin concursos
San Juan del Río

Feria San Juan del Río 2026 conservará ganado y aves pero sin concursos formales

El sector primario tendrá presencia simbólica tras 134 años con denominación nacional ganadera.