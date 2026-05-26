PAN respalda veto de Kuri a Ley de Identidad de Género en Querétaro

Diputados panistas afirman que la protección de la niñez queretana debe estar por encima de cualquier agenda ideológica.

Diputados del PAN en la LXI Legislatura de Querétaro en sesión del Congreso del estado

Las y los diputados del PAN en la LXI Legislatura de Querétaro respaldaron el veto del gobernador Mauricio Kuri.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de mayo de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro respaldó la decisión del gobernador Mauricio Kuri González de vetar la denominada Ley de Identidad de Género, al sostener que la determinación protege a niñas, niños y adolescentes queretanos.

Los legisladores advirtieron que toda reforma con efectos sobre menores de edad requiere sustento jurídico, científico y psicológico, y debe colocar en primer plano la estabilidad emocional de la infancia y el acompañamiento de las familias.

Las y los diputados panistas plantearon que la infancia y la adolescencia son etapas decisivas en el desarrollo integral de las personas, por lo que cualquier decisión legislativa de esta naturaleza demanda madurez, orientación y un análisis profundo de sus implicaciones sociales, legales y familiares.

En esa lectura, la bancada coincidió en que la iniciativa vetada abría escenarios que requerían mayor revisión antes de su entrada en vigor.

El grupo parlamentario también señaló preocupaciones sobre la certeza jurídica que ofrecía la norma. Apuntó a posibles vacíos en distintos ámbitos civiles y administrativos, particularmente cuando los efectos del marco recaen sobre menores de edad y sus actos jurídicos.

"En Acción Nacional tenemos claridad en algo fundamental, primero están nuestras niñas, niños y adolescentes. No vamos a acompañar decisiones que puedan poner en riesgo su desarrollo integral o generar incertidumbre jurídica en temas tan sensibles", expresaron las y los diputados panistas en la posición conjunta difundida.

PAN cierra filas con Kuri en defensa de las familias queretanas

Los legisladores reconocieron la postura asumida por el gobernador Mauricio Kuri González y la calificaron como un acto de congruencia frente a las familias queretanas. Para la bancada, el veto refleja sensibilidad en la defensa de la infancia y disposición para revisar a fondo los efectos de la iniciativa antes de avanzar con su instrumentación.

¿Qué argumentó el PAN al respaldar el veto del gobernador?

La bancada cerró su pronunciamiento con un mensaje dirigido a las familias del estado. "Hoy cerramos filas como Grupo Parlamentario porque creemos en un Querétaro que protege a sus niñas y niños, fortalece a las familias y actúa con responsabilidad frente a temas que requieren sensibilidad y visión de futuro", indicaron las y los diputados, en una posición que coloca el debate sobre identidad de género en la agenda inmediata del Congreso local.

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